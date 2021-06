Em busca do Módulo 2 do Mineiro, Uberaba Sport apresenta novo técnico

Apesar de jovem, Toninho Pesso já foi técnico do Grêmio Barueri (SP), Mixto, Operário e Rondonópolis, de MT, Santa Rita (AL), Tupy (GO), Luverdense (MT) e Juventude Samas (MA). (foto: sonoticias.com.br)

O presidente do Uberaba Sport Club (USC), Rodrigo Alcino, apresentou na tarde desta quinta-feira (24/6), no Centro de Treinamento (CT) do clube, os nomes da nova comissão técnica e do departamento de futebol para o Campeonato Mineiro 2021 da Segunda Divisão, a popular ‘Terceirona’.

O novo técnico anunciado foi Antônio Pesso Romeiro Júnior, conhecido como Toninho Pesso, de 36 anos, que comandará o Zebu em 2021 na busca pelo acesso ao Módulo 2 do Campeonato Mineiro.

Pesso estava no Juventude Samas (MA), sendo que conduziu o time até a semifinal do Campeonato Maranhense na atual temporada. Apesar de jovem, o técnico já comandou Grêmio Barueri (SP), Mixto, Operário e Rondonópolis, de MT, Santa Rita (AL), Tupy (GO) e Luverdense (MT).

Outros nomes anunciados durante a coletiva à imprensa no CT Canadá foram: Marcelo Araxá, diretor executivo de futebol; Renato Montak, gerente de futebol; Luizinho Vaz, auxiliar técnico; Paulo Sérgio, preparador físico; Lindomar (Baiano), preparador de goleiros; Gustavo Nogueira, Juninho Alencar e Bianca Carneiro, fisioterapeutas; Constantino e José Martins, médicos; José Antônio (Zezinho), supervisor e Denis Contarin, coordenador de base.

Além disso, foi divulgado que o USC firmou uma parceria com o América para o empréstimo de jogadores e com o Grupo Bahamas como o novo patrocinador.

A primeira fase da Segunda Divisão do Mineiro, com início marcado para 11 de setembro, contará com 15 equipes, distribuídas regionalmente em três grupos de cinco, que se enfrentarão em turno e returno.

O Colorado está no Grupo B, que tem também Araguari, Araxá, Inter de Minas (Itaúna) e S.E. Patrocinense.

Os dois primeiros de cada chave se unem aos dois melhores terceiros e se encontram na fase eliminatória em sistema de mata-mata, quando o primeiro colocado geral enfrenta o oitavo, o segundo enfrenta o sétimo e assim por diante, em partidas de ida e volta, com vantagem de dois resultados iguais, sem o gol qualificado.

A semifinal valerá o acesso, uma vez que a final será realizada entre os dois já classificados.

O campeonato será Sub-23, com a possibilidade de utilização de cinco atletas, por súmula, acima da idade. Além disso, as equipes poderão usar até 15 atletas amadores Sub-20 que estejam fora da lista inicial de 30 profissionais, número máximo de inscrições permitidas.