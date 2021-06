Cuca diz que só 'perdeu a cabeça' com Vuaden após expulsão: 'Pus pra fora'

Árbitro relatou ofensas, xingamentos e ameaças de Cuca após o jogo (foto: Reprodução/Canal Premiere) comandante do Galo foi flagrado pelo canal Premiere xingando o juiz da partida de 'vagabundo' seguidas vezes após receber o cartão vermelho. O técnico Cuca admitiu que 'perdeu a cabeça' ao xingar o árbitro Leandro Pedro Vuaden (RS) após a derrota do Atlético para o Ceará, por 2 a 1, no Castelão, nessa quinta-feira, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Depois do apito final, odo Galo foi flagrado pelo canal Premiere xingando o juiz da partida de 'vagabundo' seguidas vezes após receber o cartão vermelho.





LEIA MAIS 07:26 - 25/06/2021 Mozart valoriza vitória do Cruzeiro sobre o Vasco em 'jogo de seis pontos'

20:17 - 24/06/2021 Em busca do Módulo 2 do Mineiro, Uberaba Sport apresenta novo técnico

07:06 - 23/06/2021 Kalil diz que gostaria de ver Menin como acionista do Atlético: 'Quem dera' expulsou Cuca pela invasão de campo e por ter sido ofendido pelo treinador. "Expulsei com cartão vermelho direto, após o término da partida, o técnico da equipe Clube Atlético Mineiro, senhor Alexi Stival, por adentrar ao campo de jogo e vir em minha direção proferindo as seguintes palavras 'você me dá azar na vida, ainda bem que vou largar para não precisar conviver com pessoas como você. tenho nojo. você é um gaveteiro". Na súmula da partida, Vuaden relatou queCuca pela invasão de campo e por ter sido ofendido pelo treinador. "Expulsei com cartão vermelho direto, após o término da partida, o técnico da equipe Clube Atlético Mineiro, senhor Alexi Stival, por adentrar ao campo de jogo e vir em minha direção proferindo as seguintes palavras 'você me dá azar na vida, ainda bem que vou largar para não precisar conviver com pessoas como você. tenho nojo. você é um gaveteiro".





Na sequência, de acordo com Vuaden, Cuca ainda o ameaçou.





"Após visualizar o cartão vermelho, continuou proferindo as seguintes palavras 'sem vergonha, se eu cruzar com você na rua te dou umas tapas na cara', inclusive fazendo menção e se aproximando dizendo 'vagabundo, vagabundo. Quando eu estava na área mista me dirigindo ao vestiário da arbitragem o mesmo proferiu as seguintes palavras 'vagabundo, vagabundo, vai ter cpi hoje porque você me pediu voto para a sua esposa'. Informo ainda que me senti extremamente ofendido em minha honra pelas palavras proferidas contra a minha pessoa", agregou o árbitro.





Em sua entrevista coletiva, após a partida, Cuca argumentou que Vuaden irritou o time do Atlético desde o primeiro tempo ao não marcar faltas sobre alguns jogadores, dentre eles o atacante Hulk. No intervalo, mais atletas teriam relatado insatisfação com o comportamento do árbitro em campo.





Segundo Cuca, ao fim do jogo, ele procurou Vuaden para relatar sua insatisfação com a arbitragem e acabou expulso. Só então ele teria 'perdido a cabeça' e partido para os xingamentos.





"Em relação à arbitragem, hoje foi muito desfavorável a nós. Muito. O Vuaden foi muito mal. Eu, quando acabou o jogo... No primeiro tempo tive que acalmar os jogadores aqui (no vestiário), em cinco minutos para acalmar. 'Ah, ele não dá falta em mim. Pô, ele tá ameaçando'. 'Calma, calma, calma', para depois falar da parte tática e técnica, né? E no final, quando eu fui falar pra ele algumas coisas, em torno da falta de critério no jogo, aí ele me expulsou. Depois a gente perde a cabeça. Depois que você é expulso e acho que de uma maneira indevida, como ele me expulsou eu acabei perdendo a cabeça, xingando, falando coisa até que não devia, mas pelo menos eu pus pra fora", disse Cuca.





Em outros dois pontos da entrevista, o treinador atleticano voltou a criticar Vuaden:





"Não fiz nada para ser expulso. Fui conversar com o Vuaden sem ofensas. Quando ele me deu o cartão vermelho, aí você se perde, lógico. Porque aí você ofende, fala o que não deve falar, mas fala o que o teu coração mandou falar. Pronto, falei e pronto. Agora já foi.





O pior de tudo hoje foi a arbitragem. Aqui no meio tempo você não tem ideia de como estava a revolta porque ele não dava falta em alguns jogadores. O Hulk era um deles. Você tem que gastar cinco minutos para acalmar o time tamanho o nervosismo que eles estão. Aí, no segundo tempo, ainda, as coisas pioraram. Esse desgaste é enorme pra gente. Aí, no final, o treinador ainda foi expulso".





Cuca não poderá comandar a equipe no jogo contra o Santos, domingo, às 20h30, na Vila Belmiro, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele deve ser substituído pelo auxiliar Cuquinha.





Com a derrota, o Atlético deixou escapar a chance de entrar no G4 do Brasileiro. O Galo cai para o 6° lugar, com 10 pontos.