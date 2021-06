América se mantém na zona de rebaixamento

Na estreia do técnico Vágner Mancini, Coelho ficou no 1 a 1 com o Juventude no Independência e segue na zona de rebaixamento (foto: RAMON LISBOA/EM/D.A PRESS)





Para o treinador, a situação ainda é ruim, mas ele vê também pontos positivos. "Acho que é para se lamentar em termos de resultado, porque o América busca a primeira vitória e é importante que a gente construa essa vitória com inteligência, com jogo tático, com uma percepção muito boa de jogo. A gente lamenta por isso. Mas, de outro lado, acho que a gente tem de comemorar porque nós somamos um ponto e não deixamos um concorrente somar mais dois”.





Logo aos 3min, em jogada de bola parada, o time gaúcho assustou com um gol. No entanto, o bandeira flagrou corretamente impedimento na origem do lance. Dois minutos depois, após cobrança de escanteio de Juninho Valoura, Ribamar subiu livre na área e cabeceou para fora, na cara do gol.





Com o decorrer da etapa inicial, o América assumiu o controle da posse de bola e passou a buscar com mais o último terço do campo. E pressionava a saída do Juventude, dificultando a progressão dos visitantes. Aos 19min, Jori fez boa defesa firme em chute de longa distância de Paulinho Boia. Dois minutos depois, Rafael Forster cobrou falta perigosíssima e a bola passou rente à trave de Jori.





O Coelho apostava principalmente em investidas pelo lado direito para tentar os cruzamentos buscando Ribamar e Rodolfo na área. No entanto, os atacantes encontravam dificuldades para vencer os defensores ou finalizavam mal.





Aos 33min, Paulinho Boia escapou em velocidade nas costas da defesa. Atrasado, o zagueiro Ricardo Silva empurrou o atacante adversário e cometeu penalidade. Matheus Peixoto cobrou bem e converteu, abrindo o placar para o Juventude.





MUDANÇAS No intervalo, Mancini promoveu a entrada de Bruno Nazário na vaga de Geovane. O América iniciou o segundo tempo a todo vapor, mas, aos poucos, foi perdendo em ímpeto ofensivo e permitiu que os visitantes equilibrassem a partida.





Para dar mais ofensividade, o treinador americano trocou Zé Ricardo e Rodolfo por Toscano e Azevedo. Porém, logo em seguida, Ricardo Silva recebeu o segundo cartão amarelo por falta em Matheus Peixoto e foi expulso. Com a baixa, Juninho foi substituído para a reestreia do zagueiro Lucas Kal.





AMÉRICA 1x1 JUVENTUDE

América

Jori; Eduardo, Ricardo Silva, Anderson e Alan Ruschel (Ramon); Zé Ricardo (Marcelo Toscano), Juninho Valoura, Juninho (Lucas Kal) e Geovane (Bruno Nazário); Ribamar e Rodolfo (Felipe Azevedo)

Técnico: Vágner Mancini

Juventude

Marcelo Carné; Michel Macedo, Vitor Mendes, Rafael Forster (Didi) e William Matheus; Elton, Matheus Jesus e Wescley (Chico); Paulinho (Capixaba), Marcos Vinicios (Bruninho) e Matheus Peixoto (Fernando Pacheco)

Técnico: Marquinhos Santos





6ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Estádio: Independência

Gols: Matheus Peixoto 35 do 1º; Juninho Valoura 38 do 2º

Arbitragem: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Assistentes: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha (RJ) e Lilian da Silva Fernandes Bruno (RJ)

VAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia (RJ)

Cartão amarelo: Ricardo Silva, Bruno Nazário, Elton, Paulinho Boia

Cartão vermelho: Ricardo Silva



Próximos jogos do América: Internacional (c), Bahia (f), Santos (c)









Sem inspiração ofensiva, o Coelho seguia apostando em cruzamentos na área, sem efeito. A equipe demonstrava lentidão e tinha dificuldades na criação de jogadas mais agudas. Mas aos 37min, Ribamar foi derrubado na área, e o juiz assinalou nova penalidade. Juninho Valoura cobrou bem e empatou. O alviverde mineiro ainda levaria um susto, com Matheus Peixoto carimbando a trave.