Ataque de 2021 é o 2° pior do Atlético desde o início dos pontos corridos

ofensivo no Campeonato Brasileiro segue como dor de cabeça no Atlético. Em sete partidas realizadas, a equipe marcou apenas seis gols. Em nenhum dos jogos o timeas redes mais uma vez.

Hulk tem se destacado no ataque do Atlético; companheiros estão abaixo

O Atléticonos primeiros seis jogos do Brasileiro. Foram três vitórias, um empate e duas derrotas. Já no último domingo, contra o Santos, o Galo não conseguiu balançar as redes.