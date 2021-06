Hulk lamenta fase ruim do Atlético e cobra: 'Foco, raça e determinação'

Hulk cobra reação do Galo nos próximos jogos (foto: (Foto: Pedro Souza/Atlético) )





O atacante Hulk lamentou a derrota do Atlético por 2 a 0 para o Santos, nesse domingo, na Vila Belmiro, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Galo completou o terceiro jogo seguido sem vitória na competição. Em postagem nas redes sociais, o camisa 7 cobrou raça, foco e determinação ao elenco nos próximos compromissos.









"Infelizmente, mais uma derrota hoje (domingo), mas estaremos sempre assumindo nossas responsabilidades. Toda a torcida do Galo, pode ter certeza que vamos honrar a camisa até o final. Podemos sim dar algo a mais e vamos fazer isso. Foco, raça e muita determinação nos próximos jogos. Que Deus nos abençoe e nos proteja sempre", publicou nos stories do Instagram.





A exemplo de Hulk, o auxiliar Cuquinha, que substituiu o suspenso Cuca à beira do gramado contra o Santos, disse que o Atlético precisa dar algo a mais no Brasileiro. "Foi nítido, o time ficou espaçado, as linhas longe umas das outras. E treinamos, chamamos, conversamos, os jogadores que entraram eram para ganhar jogos, são experientes e renomados, mas não ganhamos jogos só com nome, precisamos é ralar lá dentro, dar um algo a mais, que está faltando. Mas temos que fechar a boca e trabalhar bastante, parar darmos a volta por cima", recomendou.





Na Vila Belmiro, o Atlético voltou a sentir a ausência dos desfalques e não correspondeu às expectativas de mostrar melhor futebol que no empate diante da Chapecoense (1 a 1), no Mineirão, e na derrota para o Ceará (2 a 1), no Castelão. Para piorar, o ataque continuou pouco produtivo e passou em branco pela primeira vez neste Brasileiro. Até então, o time não tinha feito mais de um gol por partida na competição - seis no total.

Depois de três jogos sem vencer e duas derrotas consecutivas, o Atlético ficou mais distante da ponta na Série A, na oitava posição, com 10 pontos. Na próxima rodada, quinta-feira que vem, dia 1º de julho, o Galo receberá o Atlético-GO, às 19h, no Mineirão, em busca da reabilitação.