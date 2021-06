Cruzeiro contrata zagueiro Léo Santos, do Ituano

Léo Santos reforça setor defensivo do Cruzeiro (foto: Miguel Schincariol) contratação do zagueiro Léo Santos, que pertence ao Ituano e teve passagens por Ponte Preta e Criciúma. O clube paulista informou que o empréstimo é válido até dezembro de 2021. O contrato já foi registrado no BID da CBF, e o atleta está à disposição para enfrentar o Guarani na quarta-feira, às 19h, no Mineirão, pela oitava rodada da Série B. O Cruzeiro acertou nesta segunda-feira ado zagueiro Léo Santos, que pertence ao Ituano e teve passagens por Ponte Preta e Criciúma. O clube paulista informou que o empréstimo é válido até dezembro de 2021. O contrato já foi registrado no BID da CBF, e o atleta está àpara enfrentar o Guarani na quarta-feira, às 19h, no Mineirão, pela oitava rodada da Série B.









A chegada de Léo Santos ao elenco tem como objetivo amenizar os problemas de marcação do Cruzeiro, que sofreu 13 gols nas sete primeiras rodadas e divide com o CRB o status de defesa mais vazada da Série B.





Nesse domingo, Weverton e Joseph cometeram falhas individuais na derrota para o CSA, por 2 a 1, no estádio Rei Pelé, em Maceió. Os dois jogaram ao lado de Ramon no esquema com três zagueiros. O grupo ainda tem Eduardo Brock e Paulo.





Antes de fechar com Léo Santos, o Cruzeiro havia anunciado o experiente Rhodolfo, de 34 anos, ex-Flamengo, Grêmio e São Paulo. O zagueiro estava sem clube desde quando saiu do Coritiba, em fevereiro de 2021.





A pedido do técnico Mozart Santos, o diretor de futebol Rodrigo Pastana reforçou outras posições: o lateral-direito Norberto, o lateral-esquerdo Jean Victor e os atacantes Keké, Wellington Nem e Eduardo.





Nos últimos dias, o clube se movimentou bastante no mercado da bola, visto que deverá sofrer “transfer ban” na Fifa por causa de uma dívida de R$7 milhões com o Defensor, do Uruguai, pela compra dos direitos econômicos de Arrascaeta, em janeiro de 2015.





Na Série B, o Cruzeiro somou apenas sete pontos em sete partidas (2 vitórias, 1 empate e 4 derrotas) e estacionou na parte de baixo da classificação, em 13º - um a mais que o Vitória, 17º (6), e a cinco do Sampaio Corrêa, 4º (12).