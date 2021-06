Copa América tem definidos os confrontos das quartas de final. Confira!

Brasil voltará ao Estádio Nilton Santos para enfrentar o Chile, sexta-feira, nas quartas de final (foto: Lucas Figueiredo/CBF) terminaram na liderança de suas respectivas chaves, A e B. Dessa forma, os dois se poderão se enfrentar em uma eventual final. Com o encerramento da fase de grupos, nesta segunda-feira, foram definidos os cruzamentos das quartas de final da Copa América. Argentina e Brasilna liderança de suas respectivas chaves, A e B. Dessa forma, os dois se poderão se enfrentar em umafinal.









No sábado, serão definidos os demais semifinalistas. O Uruguai terá pela frente a Colômbia, às 19h, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. A Argentina enfrentará o Equador, às 22h, no Estádio Olímpico, em Goiânia.





QUARTAS DE FINAL





SEXTA-FEIRA, 02/07





Peru x Paraguai - 18h - Estádio Olímpico (GO)





Brasil x Chile - 21h - Estádio Nilton Santos (RJ)





SÁBADO, 03/07





Uruguai x Colômbia - 19h - Estádio Mané Garrincha (DF)





Argentina x Equador - 22h - Estádio Olímpico (GO)





SEMIFINAIS





As semifinais começam no dia 5 (segunda-feira), às 20h, no Estádio Nilton Santos, com o vencedor de Brasil x Chile encarando o ganhador de Peru x Paraguai. Na terça-feira, 6, às 22h, no Estádio Mané Garrincha, quem passar do duelo entre Argentina e Equador pegará o classificado de Uruguai x Colômbia.





DECISÃO





A final da Copa América será no sábado, 10 de julho, às 22h, no Maracanã. A decisão do terceiro lugar ocorrerá no sábado, 9, às 21h, no Estádio Mané Garrincha.