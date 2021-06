Cruzeiro paga caro por falhas em série

Cruzeiro tenta emplacar sequência na Série B (foto: (Foto: Ramon Lisboa/EM/DA Press))

Quando os torcedores esperam uma arrancada na Série B, o Cruzeiro faz questão de decepcioná-los. Esse roteiro tem sido seguido à risca pela Raposa desde o ano passado. Ontem, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, não foi diferente. O time de Mozart Santos começou melhor e abriu o placar contra o CSA aos 6min, gol de Felipe Augusto. A alegria durou pouco. Por causa de falhas da defesa, o time alagoano virou em dois minutos. Aos 26 e 28 da etapa inicial, Iury marcou duas vezes e garantiu a vitória do time da casa: 2 a 1.

Os destaques negativos da partida foram os zagueiros Weverton, que falhou no primeiro gol, e Joseph, que entregou a bola da virada para o CSA. Até o ídolo Fábio deixou a desejar. Com os gols levados, o time celeste passou a ter a defesa mais vazada da Segunda Divisão, ao lado do CRB, com 13 gols sofridos.



Com o resultado, o Cruzeiro caiu para a 13ª posição, com 7 pontos. Na próxima rodada, o time celeste tenta a recuperação contra o Guarani, na quarta-feira, às 19h, no Mineirão. O zagueiro Ramon será desfalque por acúmulo de cartões amarelos.



Para o jogo contra o CSA, o técnico Mozart escalou o time com duas novidades: as entradas do zagueiro Weverton na vaga de Paulo, expulso no último jogo, e Guilherme Bissoli no lugar de Rafael Sóbis, com desgaste muscular, que nem viajou para Maceió.



O Cruzeiro começou no campo de ataque do CSA. Logo aos 6min, o time celeste abriu o placar. Marcinho cobrou escanteio, Felipe Augusto se antecipou a Lucão e cabeceou forte no canto direito baixo do goleiro Thiago: 0 a 1.



Depois do gol, o Cruzeiro recebeu pressão do CSA e acabou recuando. Em um intervalo de dois minutos, a defesa da Raposa sofreu dois gols e mostrou toda a sua fragilidade.



Aos 26 min, Weverton errou o tempo de bola no meio-campo e deixou a defesa desarrumada. O meia Gabriel recebeu na ponta esquerda, escapou e cruzou. Iury cabeceou entre os zagueiros na pequena área, no canto esquerdo alto do goleiro Fábio: 1 a 1.



Sem tempo de digerir o empate, o Cruzeiro levou a virada. Aos 28min, Iury desarmou Joseph no campo de ataque e mandou a bola para a área. O chute fez uma curva e foi em direção ao gol, surpreendendo o goleiro Fábio, que aceitou: 2 a 1.



Mozart começou a usar o esquema com três zagueiros para tentar dar mais solidez defensiva ao Cruzeiro, mas os erros individuais têm comprometido o time celeste.



Para o segundo tempo, Mozart sacou o jovem Weverton, que não mostrou maturidade em seu início na equipe principal do Cruzeiro, e colocou Matheus Pereira em campo, desmanchando o esquema com três zagueiros, cujo funcionamento passou longe do ideal.



Sonolento

O Cruzeiro teve a bola e tentou jogar, mas não conseguiu. A equipe foi sonolenta, com ênfase para a baixa produtividade dos atletas do meio-campo, que pouco criaram, especialmente Rômulo, que vive uma fase ruim de Rômulo, há tempos sem uma boa atuação.



Aos 15 minutos, Mozart fez três mudanças para tentar mudar o jogo: Adriano, Claudinho e Thiago entraram nas vagas de Rômulo, Marcinho e Guilherme Bissoli. O time melhorou e passou a ameaçar o gol do CSA. Até criou uma grande chance dez minutos depois, com chute forte de Adriano, que acertou o ângulo. Thiago fez uma grande defesa. A Raposa, porém, não conseguiu diminuir o prejuízo em Maceió.