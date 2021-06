Cruzeiro: técnico não confirma estreias de reforços e crê em novas chegadas

Jean Victor é um dos jogadores recém-chegados ao time celeste (foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro) confiante nas estreias dos reforços do Cruzeiro na partida contra o Guarani, nesta quarta-feira, às 19h, no Mineirão, pela oitava rodada da Série B. O comandante celeste não descartou novas contratações pontuais para o restante da temporada. O técnico Mozart não estánas estreias dos reforços do Cruzeiro na partida contra o Guarani, nesta quarta-feira, às 19h, no Mineirão, pela oitava rodada da Série B. O comandante celeste não descartou novas contratações pontuais para o restante da









"Nós vamos voltar para BH e eu preciso entender o processo desses reforços. O Rhodolfo é muito difícil que consiga estrear, o Wellington Nem também não (deve estrear). O Jean e o Dudu (Eduardo) eu acredito que não, porque eles iniciaram o processo de readaptação. O Norberto já pode jogar. Esteve no banco contra o Vasco, mas o jogo não pediu a estreia dele", disse.





Mozart afirmou que o Cruzeiro pode voltar ao mercado para qualificar o elenco. "Nós, se tivermos oportunidade, pontualmente, vamos qualificar ainda mais o nosso elenco. Mas pode ter certeza que é de maneira pontual. Estou buscando o melhor sistema, jogadores que possam coexistir juntos, para que possamos buscar o equilíbrio defensivo e ofensivo".





O Cruzeiro tem até o fim do mês para pagar R$ 7 milhões ao Defensor, do Uruguai, pela compra de Arrascaeta, em 2015, quando Gilvan de Pinho Tavares era presidente do clube. Caso não consiga, o time será impedido pela Fifa de registrar novos atletas.





O mandatário Sérgio Santos Rodrigues já disse que não há previsão para entrada de dinheiro para quitar o débito. "Tem a questão vencendo da Fifa agora. Não tem mais nenhuma punição passível de perda de pontos. O menos mal, entre aspas, é que isso aí implicaria na proibição de jogador. Estamos caminhando para, na próxima semana, termos a situação resolvida (contratações) para o Brasileiro", disse Sérgio, em entrevista à Rádio Itatiaia, no dia 15 deste mês.





"Estamos buscando solução com o Defensor, ainda não chegamos nessa solução para parcelar ou alongar um pouco. Mas estamos caminhando para não ser prejudicado no começo (da Série B) até buscar uma solução", completou o dirigente.