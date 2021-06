2ª Divisão do Mineiro: Ganso anuncia técnico que foi campeão pelo Colorado

José Humberto Codorna, de 58 anos, já treinou o Uberaba, Itumbiara, União Rondonópolis e Ferroviária (foto: Jornal da Manhã)

O Araxá Esporte Clube (AEC) anunciou no início desta semana José Humberto Codorna, de 58 anos, como o novo técnico do time para a disputa da 2ª Divisão do Campeonato Mineiro – que na verdade é a Terceira DIvisão do futebol do estado –, que começará no dia 11 de setembro.



Codorna já foi campeão da competição em 2015, quando confirmou o acesso do Uberaba ao Módulo II do Mineiro.

Além de treinar o Colorado, José Codorna já foi técnico do Itumbiara, de Goiás, União Rondonópolis, do Mato Grosso, e Ferroviária, de Araraquara.

Segundo informações da assessoria de imprensa do Araxá Esporte, na próxima quinta-feira (1/7) acontecerá uma coletiva com o treinador na sede administrativa do clube.

Codorna chega ao alvinegro com a missão de conquistar o acesso ao Módulo II de 2022.

Após três anos, o Ganso está de volta aos gramados, sendo que está no grupo B da 2ª Divisão do Mineiro, juntamente com o Araguari, SEP Patrocinense, Uberaba e Inter de Minas.

Uberaba Sport apresentou novo técnico na última quinta-feira (24/6)

O Uberaba Sport Club (USC) apresentou na tarde de quinta-feira (24/6), no Centro de Treinamento (CT) do clube, os nomes da nova comissão técnica e do departamento de futebol para o Campeonato Mineiro 2021 da Segunda Divisão, a popular ‘Terceirona’.

O novo técnico anunciado foi Antônio Pesso Romeiro Júnior, conhecido como Toninho Pesso, de 36 anos, que comandará o Zebu em 2021 na busca pelo acesso ao Módulo 2 do Campeonato Mineiro.

Pesso estava no Juventude Samas (MA), sendo que conduziu o time até a semifinal do Campeonato Maranhense na atual temporada. Apesar de jovem, o técnico já comandou Grêmio Barueri (SP), Mixto, Operário e Rondonópolis, de MT, Santa Rita (AL), Tupy (GO) e Luverdense (MT).

A primeira fase da Segunda Divisão do Mineiro, com início marcado para 11 de setembro, contará com 15 equipes, distribuídas regionalmente em três grupos de cinco, que se enfrentarão em turno e returno.

Os dois primeiros de cada chave se unem aos dois melhores terceiros e se encontram na fase eliminatória em sistema de mata-mata, quando o primeiro colocado geral enfrenta o oitavo, o segundo enfrenta o sétimo e assim por diante, em partidas de ida e volta, com vantagem de dois resultados iguais, sem o gol qualificado.

Avançar da semifinal valerá o acesso ao Módulo II do Mineiro, uma vez que a final será realizada entre os dois já classificados.

O campeonato será Sub-23, com a possibilidade de utilização de cinco atletas, por súmula, acima da idade. Além disso, as equipes poderão usar até 15 atletas amadores Sub-20 que estejam fora da lista inicial de 30 profissionais, número máximo de inscrições permitidas.