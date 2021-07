Reforçado, Atlético encara Atlético-GO para voltar a vencer no Brasileiro

Com retorno de Nacho, Atlético tenta melhorar desempenho ofensivo no Brasileiro (foto: Pedro Souza/Atlético) jejum de três jogos na Série A. O técnico Cuca conta com os retornos de Nacho Fernández e Jefferson Savarino. No entanto, tem problemas na lateral esquerda. Ainda desfalcado, mas com importantes jogadores novamente à disposição, o Atlético busca a reabilitação no Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira, o Galo recebe o Atlético-GO, às 19h, no Mineirão, em duelo pela oitava rodada, com objetivo de quebrar ode três jogos na Série A. O técnico Cuca conta com os retornos de Nacho Fernández e Jefferson Savarino. No entanto, tem problemas na lateral esquerda.









Recuperado de COVID-19, Nacho Fernández é a esperança para melhorar o desempenho ofensivo do Atlético no Brasileiro. A equipe alvinegra tem apenas seis gols marcados na competição e não conseguiu balançar a rede mais de uma vez por partida. Peça fundamental no esquema de Cuca, o meia argentino esteve ausente nos três jogos em que o Galo tropeçou e demonstrou dificuldades na criação de jogadas.





Outra novidade é Jefferson Savarino. O atacante retorna após eliminação da Seleção Venezuelana na fase de grupos da Copa América, competição na qual esteve em campo em apenas uma partida devido à COVID-19. Pelo Galo, ele não entra em ação desde a derrota por 2 a 1 para o Fortaleza, no Mineirão, na estreia do Campeonato Brasileiro, no dia 30 de maio.





Os meias Dylan e Nathan, o zagueiro Micael e o atacante Marrony também estão à disposição após período de isolamento pela COVID-19. Já o atacante Sávio volta da Seleção Brasileira Sub-17.





Apesar dos 'reforços', o Atlético não tem um lateral-esquerdo de ofício para o jogo desta quinta. Titular da posição, Guilherme Arana está suspenso com o terceiro cartão amarelo, e Dodô, reserva imediato, é baixa por lesão na coxa esquerda. Caso Cuca mantenha o sistema com quatro jogadores na defesa, a possibilidade é que o lateral-direito Mariano seja deslocado para a esquerda. Outra alternativa é a entrada de Gabriel, deixando a linha defensiva com três zagueiros e Tchê Tchê posicionado pelo setor esquerdo.





A lista de desfalques ainda tem o volante Allan, suspenso com o terceiro cartão amarelo, e o atacante Eduardo Sasha, que também testou positivo para coronavírus. O zagueiro Junior Alonso, o meio-campista Alan Franco e o atacante Eduardo Vargas seguem com as seleções de Paraguai, Equador e Chile na Copa América.





O adversário





Na rodada passada, o Atlético-GO perdeu para o líder Bragantino, em casa, por 1 a 0. Com um jogo a menos na competição, o Dragão ocupa a sétima posição da tabela, com dez pontos. O sistema defensivo é o ponto forte do time do técnico Eduardo Barroca no Brasileiro. Em seis jogos disputados, os goianos sofreram apenas três gols - a defesa menos vazada.





Em Belo Horizonte, o Atlético-GO já não conta com o zagueiro Nathan Silva, que pertence ao Galo. Ele teve o retorno solicitado pela direção alvinegra para o restante da temporada. O defensor já não poderia defender o Dragão nesta quinta por razões contratuais, além da suspensão por acúmulo de cartões. Já o meia João Paulo, com lesão muscular, dá lugar a Arthur Gomes.





Atlético x Atlético-GO





Atlético: Everson; Guga, Igor Rabello, Réver e Mariano (Gabriel); Jair, Tchê Tchê e Nacho Fernández; Savarino, Keno e Hulk.





Técnico: Cuca





Atlético-GO: Fernando Miguel; Dudu, Oliveira, Éder e Igor Cariús; Marlon Freitas, Willian Maranhão e Arthur Gomes; Janderson, Zé Roberto e Natanael. Técnico: Eduardo Barroca





Motivo: oitava rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Mineirão, em Belo Horizonte

Data e horário: 1 de julho de 2021 (quinta-feira), às 19h





Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Neuza Inês Back (SP) e Anderson José de Moraes Coelho (SP)

VAR: Jose Claudio Rocha Filho (SP)