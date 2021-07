Cuca elogia Nathan, que volta ao Galo: 'Estamos fazendo a escolha certa'

Nathan vinha tendo bom desempenho no Dragão (foto: Reprodução) emprestado ao Atlético-GO. Desta forma, o time evita gastos e finalmente dá chance ao defensor, que subiu ao time principal do Galo em 2018. E a chegada do atleta agradou ao técnico Cuca. A incessante busca por um zagueiro no Atlético teve fim. O clube desistiu de investir pesado e trouxe de volta Nathan Silva, que estavaao Atlético-GO. Desta forma, o time evita gastos e finalmente dá chance ao defensor, que subiu ao time principal do Galo em 2018. E a chegada do atleta agradou ao técnico Cuca.

07:32 - 01/07/2021 Ribamar marca mais um gol e firma vaga como titular no América altíssimos, e de repente não teria um conhecimento e um desempenho que a gente acredita que esse rapaz vai ter, pelo que jogou ano passado, pelo o que jogou no Coritiba e pelo o que tem jogado jogou no Atlético-GO, pelas informações que temos de outros profissionais", disse Cuca, completando. "É um jogador formado no Atlético, que foi analisado por nós dentre outros tantos nomes que apareceram, nomes que custariam uma compra e salários, e de repente não teria um conhecimento e um desempenho que a gente acredita que esse rapaz vai ter, pelo que jogou ano passado, pelo o que jogou no Coritiba e pelo o que tem jogado jogou no Atlético-GO, pelas informações que temos de outros profissionais", disse Cuca, completando.





"A gente não tem dúvida que estamos fazendo a escolha certa, de um profissional que é nosso e que a gente vai valorizar. Ele vem jogando e é um dos melhores do país no campeonato. Não tem erro. É uma questão de confiança que a comissão técnica e observadores do clube fizeram".





O Atlético definiu o retorno de Nathan na última terça-feira. Até então, ele era um dos destaques da equipe, que tinha a melhor defesa do Campeonato Brasileiro, com três gols sofridos. Sem o zagueiro (que estava suspenso), o Dragão foi vazado quatro vezes pelo Galo na noite dessa quinta-feira, no Mineirão.





Nathan ainda não levou nenhum drible no Campeonato Brasileiro e tem nota 7,18 do SofaScore. Chama atenção também a efetividade do defensor nas jogadas aéreas: 79% dos duelos ganhos.

Nathan começou nas categorias de base do Atlético, mas não consegui ganhar espaço na equipe principal. Passou por Ponte Preta, Atlético-GO (duas vezes: 2019 e 2021) e Coritiba.

Estatísticas de Nathan Silva





Jogos na temporada: 22

Gols: 1

Nota SofaScore: 7,18

Disputas de bolas vencidas: 62%

Duelos no chão ganhos: 44%

Duelos aéreos ganhos: 79%

Cortes por jogo: 6

Dribles sofridos por jogos: 0

Passes por jogo: 63

Desarme por jogo: 0,7

Interceptação por jogo: 0,5