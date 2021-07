Com gol e assistências na Série B, Marcinho cresce de produção no Cruzeiro

Marcinho já anotou um gol e três assistências pelo Cruzeiro na Série B (foto: (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro) )





De afastado por Felipe Conceição a jogador fundamental no esquema de Mozart, Marcinho ressurgiu no Cruzeiro. Com as assistências no empate por 3 a 3 com o Guarani, nessa quarta-feira, no Mineirão, o meia se consolidou como referência ofensiva da equipe celeste na Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador de 25 anos tem demonstrado características como dribles curtos, condução em velocidade e eficiência na bola parada.









Marcinho foi o primeiro reforço do Cruzeiro para a temporada, assinando contrato válido até abril de 2022. Antes da estreia cruzeirense na Série B, o meia acabou afastado do elenco pelo técnico Felipe Conceição após mostrar insatisfação por não ser relacionado para o jogo contra o Confiança.





Ele esteve perto de ser emprestado ao CSA, mas foi reintegrado a partir da chegada à Toca do diretor de futebol Rodrigo Pastana e voltou a ganhar espaço quando Mozart assumiu o time na vaga de Conceição, demitido depois da eliminação para a Juazeirenze na Copa do Brasil.





Na estreia do técnico Mozart, em partida contra o Goiás, no Mineirão, Marcinho entrou no decorrer do segundo tempo e salvou o Cruzeiro da terceira derrota seguida na Série B. Em chute cruzado, rasteiro, de canhota, garantiu o empate por 1 a 1, aos 44 minutos do segundo tempo. Nas cinco rodadas seguintes da competição, o camisa 11 começou todas como titular.





Marcinho também já contribuiu com três assistências para o Cruzeiro na Série B. Foi dele a enfiada de bola para Bruno José fazer o gol do da vitória por 1 a 0 sobre a Ponte Preta, em Campinas, pela quarta rodada. Em cobranças de escanteio do meia, o atacante Felipe Augusto e o zagueiro Léo Santos balançaram as redes, de cabeça, na derrota para o CSA, por 2 a 1, em Maceió, na sétima rodada, e no empate com o Guarani, respectivamente.





Outra participação do Marcinho, também em cobrança de escanteio, resultou no gol contra de Thales, zagueiro do Guarani. Ainda no jogo contra o Bugre, o camisa 11 foi substituído por Rômulo, aos 22 minutos do segundo tempo, e o técnico Mozart admitiu o erro na alteração. "A troca era para colocar um (camisa) oito que estivesse mais fresco. Não deveria ter tirado o Marcinho, principalmente pela questão da bola parada. O Marcinho é um jogador extremamente importante e eu, como treinador, tenho que encontrar uma forma para ele produzir, não só nas bolas paradas, mas com a bola rolando também", disse o treinador.





Outros números de Marcinho





Marcinho é o recordista do Cruzeiro em finalizações na Série B - 17 no total. A Raposa tem o melhor ataque da competição, com 13 gols, mas sofre como a defesa mais vazada, com 16 sofridos em oito jogos.





No SofaScore, a pontuação média de Marcinho na Série B é de 7.2, a mais alta entre os jogadores do Cruzeiro. Em 18 jogos pelo clube na temporada, o meia marcou dois gols - o primeiro foi na vitória contra a URT, pelo Campeonato Mineiro.





Na temporada passada, Marcinho marcou oito gols e deu cinco assistências em 37 jogos pelo Sampaio Corrêa na Segunda Divisão.