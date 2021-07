Araxá Esporte fará seletiva de jogadores para compor o time profissional

Diretor de futebol do Ganso, Luizinho afirma que avaliação dará oportunidade a jovens locais (foto: Talyson Oliveira/Esp. EM)

O Araxá Esporte Clube se prepara para voltar à Segunda Divisão do futebol mineiro (Terceirona), após três anos sem participar de competições oficiais. Para compor o time que vai disputar o campeonato a partir de 11 de setembro, a equipe do Alto Paranaíba anunciou que vai realizar uma seletiva entre jovens jogadores locais, a fim de recrutar novos talentos do futebol.

Poderão participar atletas nascidos nos anos de 1998, 1999 e 2000. A previsão é que a avaliação aconteça na última semana de julho, no Estádio Fausto Alvim, em Araxá, onde o Ganso mandará suas partidas na competição.





O processo de inscrição contará com um formulário para que os atletas o preencham, de forma a facilitar o controle de inscritos. O documento deverá ser impresso e apresentado no dia da avaliação. As datas exatas serão informadas nos próximos dias pelo Instagram oficial do Araxá Esporte ( @araxaecoficial ). Por isso, os interessados devem ficar atentos ao perfil.O processo decontará com um formulário para que os atletas o preencham, de forma a facilitar o controle de inscritos. O documento deverá ser impresso e apresentado no dia da avaliação.

“Com esta ação, nosso objetivo é encontrar novos talentos entre jogadores locais, que não tiveram oportunidade de disputar um campeonato profissional. Então, aquele atleta que tem este sonho, vai precisar vir e fazer esta avaliação. Se ele passar, estará conosco junto ao time profissional”, destaca o diretor de futebol do Araxá Esporte e ex-lateral direito, Luiz Antônio de Oliveira, o Luizinho.

Em um modelo estabelecido pela Federação Mineira de Futebol desde 2015, o Campeonato Mineiro da Segunda Divisão tem característica de ser Sub-23.



Apenas sete jogadores acima desta idade podem estar inscritos, de forma que cinco sejam relacionados para as partidas e que os outros dois façam rodízios dentro no grupo. Neste ano, cada clube poderá inscrever até 30 jogadores.

Pré-temporada

Após o processo de avaliação dos novos jogadores, a pré-temporada do Araxá Esporte terá início em 2 de agosto, no Centro Esportivo de Tapira (CETAP), a cerca 50 km de Araxá. As atividades seguirão até 2 de setembro, dias antes do início da competição.

Para a Terceirona, foi apresentado oficialmente na quinta-feira (1°/7) o técnico José Humberto Codorna. Ele já foi campeão da competição pelo clube de sua cidade natal, o Uberaba Sport Club, em 2015.





Experiente, José Humberto Codorna terá o desafio de comandar o Araxá Esporte na volta da equipe aos gramados após três anos (foto: Talyson Oliveira/Esp. EM) Treinador há 24 anos, Codorna tem passagens por equipes de vários estados do Brasil, entre eles São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso e Tocantins. Em Minas, além do Uberaba, foi treinador de clubes como Uberlândia e Mamoré.

Em sua última experiência antes do Ganso, comandou outro alvinegro: o Clube Atlético Itapemirim (ES). Lá, foi campeão do Campeonato Capixaba e da Copa Espírito Santo em 2017, e conquistou vice-campeonato da Copa Verde em 2018.

Para esta nova empreitada, as expectativas de Codorna são as melhores à frente do Araxá. “Conheço a seriedade do trabalho do Luizinho e sei do pensamento dele e da diretoria para a campanha do clube para este ano. A gente sabe que o Araxá está voltando. E quando você está voltando não é fácil. Mas nós estamos juntando forças e temos tudo para fazer um grande campeonato”, almeja.

A estreia do Ganso será no sábado, 11 de setembro, com adversário ainda a ser definido. A Federação Mineira de Futebol (FMF) ainda não divulgou a tabela oficial da competição. A equipe está no grupo B, ao lado de Uberaba Sport, Araguari, Sociedade Esportiva Patrocinense e Inter de Minas.

No regulamento, a primeira fase contará com três grupos de cinco clubes, que farão jogos de ida e volta. Os dois primeiros de cada chave e os dois melhores terceiros colocados se classificam para às quartas de final, onde a competição prossegue no modelo mata-mata até os jogos finais. Campeão e vice conquistarão acesso ao módulo II de 2022.