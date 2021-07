Coelho evolui com Mancini, com quatro jogos sem derrotas

O técnico Vágner Mancini chegou ao América há pouco mais de 15 dias e, nesse tempo, conseguiu organizar minimamente o vestiário alviverde. Com o novo comandante, o Coelho saiu de um jejum de 11 partidas sem vitórias para quatro jogos sem derrotas. Depois de empates com Juventude e Internacional, vieram triunfos sobre Bahia e Santos.

Na vitória por 2 a 0 sobre o Santos, sábado, no Independência, Mancini conseguiu repetir a escalação do time pela primeira vez. Questionado sobre a busca por um 11 inicial ideal, o treinador foi direto ao afirmar que, no momento, este é o time que vai sair jogando, mas que mudanças devem ocorrer naturalmente.





“Não posso, de maneira alguma, após o quarto jogo, identificar o time titular da temporada. Mas, para este momento, sim. Embora a gente tenha ainda alguns atletas que podem evoluir, tanto no aspecto físico quanto técnico, acho que temos uma equipe bem encorpada, que sabe o que deseja em campo”, analisou o técnico americano.





Assim, a equipe mineira vai encontrando uma espinha dorsal para a sequência da temporada. Mancini ressaltou que, embora tenha um esboço da equipe que começa os jogos, não se pode esquecer que os demais jogadores são importantes e devem tentar ocupar espaço, saindo do banco ou ganhando a condição de titular.





Não podemos focar somente nos 11. Nos últimos dois jogos, tivemos a entrada de cinco jogadores que também ajudaram e muito a equipe. Então, todos estão, aos poucos, entendendo aquilo que está sendo pedido e a evolução geral tem sido boa”, apontou.

Cabeça

Outro ponto positivo da equipe, segundo ele, tem sido a concentração durante as partidas. “O América mostrou que, além de saber sofrer, teve a cabeça no lugar. Se concentrou o jogo inteiro, sabia que em determinado momento teria a oportunidade de fazer o gol e fez o 1 a 0. Na sequência afastou um pouquinho, segurou o jogo, saiu no contra-ataque, e sabia que ia ter uma outra oportunidade. Até tivemos antes do segundo gol, mas acho que o mais importante é quando vemos a equipe entendendo o jogo. Entendendo o que pode acontecer, com arrumações táticas diferentes ao longo do jogo e todo mundo concentrado e propenso a fazer sempre o melhor”, ressaltou.

América e Atlético vão se enfrentar pelas quartas de final da Série A2 do Campeonato Brasileiro.



A primeira partida será no próximo domingo e, a segunda, em 18 de julho. Quem avançar não só se garante nas semifinais da competição como também assegura o acesso para a Primeira Divisão nacional. As Spartanas (como é conhecida a equipe do Coelho) se classificaram ontem, eliminando o Vasco mesmo com a derrota por 2 a 1, em Nova Iguaçu-RJ, pois havia vencido na ida por 2 a 0, no Sesc Venda Nova, em BH.



Já as Vingadoras, como é chamado o time atleticano, despacharam o Iranduba-AM depois de triunfo por 2 a

0 e empate por 1 a 1.

Na próxima rodada do Brasileiro, o Coelho visita o Fortaleza no Castelão, às 18h de quarta-feira. Depois de subir na classificação, a meta é vencer mais uma para encostar no G-6.Clássico no futebol feminino