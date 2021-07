América tenta engrenar de vez

Matheus Cavichioli destaca evolução do time, que enfrenta o Santos hoje à noite no Independência (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press %u2013 2/5/21)





Em ascensão, o América recebe o Santos hoje às 19h, no Independência, em Belo Horizonte, em partida válida pela 9ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Há três jogos sem perder, o Coelho deixou a zona de rebaixamento e tenta engrenar de vez na competição. O América vem de uma ótima vitória por 4 a 3 sobre o Bahia, no Estádio de Pituaçu, em Salvador. Na ocasião, o time de Vagner Mancini foi consistente defensivamente na maior parte do duelo e chegou a abrir 4 a 1 no placar, mas viu a falta de concentração resultar em dois gols sofridos já nos acréscimos.





LEIA MAIS 07:32 - 01/07/2021 Ribamar marca mais um gol e firma vaga como titular no América

07:26 - 30/06/2021 América visita o Bahia para transformar desempenho em resultado na Série A

07:11 - 28/06/2021 Valoura se destaca com boas atuações e firma vaga como titular do América Coelho dá impressão de que será cada vez mais competitivo no Brasileirão. Na última partida, Felipe Azevedo, Juninho Valoura, Ribamar e Juninho balançaram as redes para a equipe mineira. O resultado positivo fez com que o América alcançasse a 16ª posição na tabela, com seis pontos – uma vitória, três empates e quatro derrotas em oito jogos.



Com um contra-ataque veloz e qualificado, odá impressão de que será cada vez mais competitivo no Brasileirão. Na última partida, Felipe Azevedo, Juninho Valoura, Ribamar e Juninho balançaram as redes para a equipe mineira. O resultado positivo fez com que o América alcançasse a 16ª posição na tabela, com seis pontos – uma vitória, três empates e quatro derrotas em oito jogos.

O goleiro Matheus Cavichioli, do América, pregou humildade para o confronto com o Santos. Ele definiu a equipe paulista como um time 'chato', mas ressaltou a evolução no desempenho do América. O arqueiro aposta na força do 'fator Independência' para que o Coelho volte a somar três pontos.





"Muito pé no chão. É a certeza de que lá do outro lado tem trabalho também. Um time chato, um time complicado, mas a gente vem evoluindo. A gente vem crescendo. Eu acho que, dentro da nossa casa, a gente precisa muito fazer um bom resultado. Por que não já ser nessa próxima partida? Temos o pé no chão? Temos a cabeça no lugar? Muito. Mas a gente precisa almejar coisa grande. Precisa visualizar coisas grandes. Então, vamos trazer o que a gente fez de muito bom nas últimas partidas, minimizar as falhas e levar para esse jogo em casa. Fazer do Independência a nossa 'casa forte', como foi no ano passado", afirmou.





Momento do rival O Santos vive bom momento. Apesar de ter empatado em 0 a 0 com o Sport na quarta-feira, na Vila Belmiro, em Santos, a equipe faz boa campanha na Série A do Campeonato Brasileiro e segue na disputa da Copa do Brasil. Além disso, disputará as oitavas de final da Copa Sul-Americana.





No Brasileirão, o Peixe é o 7° colocado, com 12 pontos em oito jogos – três vitórias, três empates e duas derrotas. Já são quatro jogos sem derrotas na competição – vitórias sobre São Paulo e Atlético, e empates com Grêmio e Sport. Após um início irregular sob o comando do técnico Fernando Diniz, o time paulista parece assimilar cada vez melhor a filosofia ofensiva de jogo do treinador e tem demonstrado evolução.





Baixas e dúvidas O Coelho tem duas ausências para o duelo: o lateral-esquerdo Marlon e o atacante Ademir seguem em tratamento de lesões no departamento médico. Já a equipe paulista tem quatro baixas para o confronto. No departamento médico do clube, John e Alison seguem em recuperação de lesões. Já o atacante Kaio Jorge foi preservado por controle de carga. Em negociação com o Olympique de Marselha, da França, o zagueiro Luan Peres foi liberado da viagem para enfrentar o América.