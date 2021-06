Valoura se destaca com boas atuações e firma vaga como titular do América

Valoura tem se destacado mesmo no mau momento do América (foto: Mourão Panda/América) atuações e, por sua exibição diante do Internacional, parece, definitivamente, ter cravado vaga como titular do América. Em seu segundo jogo seguido como parte do '11 inicial', o atleta qualificou a saída de bola do Coelho, foi combativo defensivamente e ofereceu assistência para o gol de Ribamar. O volante Juninho Valoura tem se destacado com boase, por sua exibição diante do Internacional, parece, definitivamente, ter cravado vaga como titular do América. Em seu segundo jogo seguido como parte do '11 inicial', o atletaa saída de bola do Coelho, foi combativo defensivamente e ofereceu assistência para o gol de Ribamar.









Sem a bola, Valoura é um jogador que se mostra agressivo nos duelos defensivos, apresentando boa combatividade. Nos momentos de organização defensiva, tem bom senso de posicionamento para preencher os espaços e evitar a entrada da bola entre as linhas do América.





Diante do Juventude, na última quinta-feira (24), foi ele quem marcou o gol de empate do Coelho, de pênalti, na reta final do confronto. No primeiro tempo do duelo contra o Inter, neste domingo (27), Valoura acertou cruzamento na medida para o gol de Ribamar.





O meio-campista recebeu elogios do técnico Vagner Mancini depois do empate por 1 a 1 com o Internacional. "Especificamente sobre o Juninho, é um atleta que tem um domínio muito grande do espaço onde joga. Ele tem a capacidade não só do chute frontal, de batidas de falta e escanteio, mas de organizar bem a equipe, fazendo com que a equipe saia de trás com a bola dominada. Nesses dois últimos jogos, o Juninho teve uma ótima participação”.





Juninho Valoura deve voltar a ser titular do América diante do Bahia, às 19h da quarta-feira (30), no Estádio de Pituaçu, em Salvador. O embate é válido pela 8ª rodada do Brasileirão.





Estatísticas de Juninho Valoura contra o Inter





80% de acerto nos passes

2 passes decisivos

1 assistência

7 (de 11) bolas longas precisas

2 grandes chances criadas

8 (de 14) duelos vencidos no chão

5 faltas sofridas

2 cortes

2 interceptações

2 desarmes





Estatísticas x Juventude





88% de precisão nos passes

1 gol

5 passes decisivos

11 (de 16) bolas longas precisas

2 grandes chances criadas

6 (de 10) duelos vencidos no chão

2 desarmes

Via SofaScore