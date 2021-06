América visita o Bahia para transformar desempenho em resultado na Série A

Diante do Bahia, América buscará primeira vitória na Série A (foto: Mourão Panda/América) visita o Bahia às 19h desta quarta-feira (30), em partida válida pela 8ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Coelho precisa espantar o mau momento e, no Estádio de Pituaçu, em Salvador, quer transformar o bom desempenho da última rodada em resultado positivo. Pressionado, o Américao Bahia às 19h desta quarta-feira (30), em partida válida pela 8ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Coelho precisao mau momento e, no Estádio de Pituaçu, em Salvador, quer transformar o bom desempenho da última rodada em resultado positivo.









Apesar de viver momento ruim, o time de Vagner Mancini se apoia no bom rendimento apresentado no empate em 1 a 1 com o Internacional no domingo (27). Na ocasião, o Coelho foi superior, criou oportunidades para ampliar o placar, mas cedeu empate em duelo com polêmicas de arbitragem no Independência, em Belo Horizonte.





Momento do rival





O Bahia vem de derrota por 3 a 2 para o Palmeiras, em jogo movimentado no Allianz Parque, em São Paulo. Na oportunidade, os paulistas abriram o placar aos 7min, com Scarpa. Cinco minutos depois, Luiz Otávio empatou o confronto. Aos 30min do segundo tempo, Maycon Douglas virou para o Tricolor de Aço. No entanto, Raphael Veiga e Breno Lopes (aos 47min) marcaram os gols para a virada do Porco.





Apesar do resultado negativo, o Bahia teve um bom início no Brasileirão. A equipe comandada pelo técnico Dado Cavalcanti ocupa a 5ª posição na tabela, com 11 pontos em sete jogos - três vitórias, dois empates e duas derrotas. O time nordestino tem o terceiro melhor ataque da Série A, com 12 gols marcados.





Além disso, o Bahia garantiu classificação às oitavas de final da Copa do Brasil e será adversário do Atlético, rival do América. Para alcançar esta fase da competição, o Tricolor de Aço deixou Campinense-PB, Manaus-AM e Vila Nova-GO pelo caminho.





Marca a superar





O América tem um retrospecto negativo a quebrar no duelo diante do Bahia. Como visitante, o Coelho venceu o Tricolor de Aço apenas uma vez na história. Ao todo, foram 12 confrontos entre as equipes nestas condições - com quatro empates e sete derrotas dos mineiros.





O único triunfo do América ocorreu em maio de 2016, em partida válida pela segunda fase da Copa do Brasil. No 1ª jogo, em Belo Horizonte, houve empate em 0 a 0. Já no 2° embate, na Arena Fonte Nova, em Salvador, Suéliton marcou para o Coelho aos 7min do segundo tempo - ainda que em posição irregular - e garantiu a classificação do time mineiro à fase seguinte.





No último confronto entre as duas equipes em solo baiano, houve vitória do Tricolor por 1 a 0, em partida válida pela Série A do Campeonato Brasileiro de 2018. No returno, os times mediram forças em Belo Horizonte, na 37ª rodada, e o América 'deu o troco', vencendo por 1 a 0. De lá para cá, América e Bahia não se enfrentaram mais.





Retrospecto do América como visitante contra o Bahia





29/08/1971 - Bahia 0x0 América - Campeonato Brasileiro

05/11/1972 - Bahia 2x1 América - Campeonato Brasileiro

10/02/1974 - Bahia 2x2 América - Campeonato Brasileiro

06/03/1997 - Bahia 2x0 América - Copa do Brasil

08/11/2000 - Bahia 2x1 América - Copa João Havelange

21/05/2004 - Bahia 2x1 América - Série B

24/08/2010 - Bahia 3x0 América - Série B

01/09/2011 - Bahia 0x0 América - Série A

14/05/2014 - Bahia 2x1 América - Copa do Brasil

22/08/2015 - Bahia 1x1 América - Série B

18/05/2016 - Bahia 0x1 América - Copa do Brasil

11/08/2018 - Bahia 1x0 América - Série A





Baixas e dúvidas





Como o técnico Dado Cavalcanti tem rodado o elenco, há dúvidas na escalação do Tricolor de Aço. O zagueiro Germán Conti, que retorna de lesão, pode ser acionado na vaga de Luiz Otávio. Maycon Douglas, que marcou gol na última rodada, diante do Palmeiras, pode ser titular na vaga de Rodriguinho ou Thaciano.





Já o Coelho tem três ausências para o duelo: o lateral-esquerdo Marlon e os atacantes Luiz Fernando e Ademir seguem em tratamento de lesões no departamento médico.





BAHIA X AMÉRICA





Bahia

Teixeira; Nino Paraíba, Luiz Otávio (Conti), Juninho e Matheus Bahia; Patrick de Lucca, Thaciano (Maycon Douglas), Daniel e Rodriguinho; Rossi e Gilberto.

Técnico: Dado Cavalcanti





América

Matheus Cavichioli; Eduardo, Eduardo Bauermann, Anderson e Alan Ruschel; Juninho Valoura, Zé Ricardo, Marcelo Toscano; Felipe Azevedo, Rodolfo e Ribamar.

Técnico: Vagner Mancini





Motivo: 8ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Data e horário: quarta-feira, 30 de junho de 2021, às 19h

Local: Estádio de Pituaçu, em Salvador

Árbitro: Leo Simão Holanda (CE)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Cleberson do Nascimento Leite (CE)

VAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia (RJ)

Transmissão: Premiere