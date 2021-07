Vagner Mancini repete escalação e revela se definiu time titular no América

Vagner Mancini afirmou que, no momento, tem os 11 titulares do América definidos (foto: Mourão Panda/América) empates com Juventude e Internacional, dois triunfos sobre Bahia e Santos. Assim, a equipe mineira encontra uma espinha dorsal para a sequência da temporada. Vagner Mancini chegou ao América há 15 dias e, em pouco tempo, conseguiu organizar minimamente o vestiário alviverde. Com o novo comandante, o Coelho saiu de um jejum de 11 partidas sem vitórias para quatro jogos sem derrotas. Depois de doiscom Juventude e Internacional, dois triunfos sobre Bahia e Santos. Assim, a equipe mineira encontra uma espinha dorsal para a sequência da temporada.









"Para esse momento sim. Não posso, de maneira alguma, hoje, após o quarto jogo, identificar o time titular da temporada. Mas para esse momento, sim. Embora a gente tenha ainda alguns atletas que podem evoluir tanto no aspecto físico quanto técnico, acho que, para esse momento, temos uma equipe bem encorpada, que sabe o que deseja em campo", analisou o técnico americano.





Mancini ainda ressaltou que, embora tenha um esboço da equipe que começa os jogos, não se pode esquecer que os demais jogadores são importantes e devem tentar ocupar os espaços no time, saindo do banco ou ganhando as posições na escalação inicial.





"Não podemos focar somente nos 11. Nos últimos dois jogos, tivemos a entrada de cinco jogadores que também ajudaram e muito a equipe. Então todos estão, aos poucos, entendendo aquilo que está sendo pedido e a evolução geral tem sido boa", apontou.





Na próxima rodada do Brasileiro, o América visita o Fortaleza no Castelão. O confronto está marcado para às 18h de quarta-feira. Depois de subir na tabela e alcançar momentaneamente a 14ª posição, com 9 pontos, o Coelho busca mais uma vitória para encostar no G6 da tabela - o Santos é o 7º, com 12 pontos.