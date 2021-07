Atlético: torcedor que luta contra câncer recebe visita de Hulk e Caetano

Ao lado dos familiares, Felipe recebeu apoio de Hulk e Rodrigo Caetano e camisa autografada de presente (foto: Divulgação/Atlético) câncer de estômago. Acompanhado dos familiares em casa, o atleticano foi presenteado com uma camisa do Galo de número 7, autografada pelo jogador, destaque do time na temporada. Nesta segunda-feira, o atacante Hulk e o diretor de futebol do Atlético, Rodrigo Caetano, visitaram o torcedor Felipe Silveira, que luta contra umde estômago. Acompanhado dos familiares em casa, o atleticano foicom uma camisa do Galo de número 7, autografada pelo jogador, destaque do time na temporada.









O atleticano Felipe Silveira, de 36 anos, luta contra um câncer de estômago desde 2018. No mês passado, ele usou sua conta no Twitter para informar que o tratamento não foi bem-sucedido, apesar de todos os esforços dos médicos. Numa thread, o torcedor disse que talvez não consiga conhecer a Arena MRV, estádio do clube que ficará pronto em outubro de 2022. A postagem gerou comoção nas redes sociais e mobilizou torcida e clube.





Anteriormente, Felipe recebeu a visita do capitão do Atlético, o zagueiro Réver, e de Rodrigo Caetano em casa. O presidente Sérgio Coelho e o técnico Cuca também já foram levar apoio ao torcedor alvinegro, ainda quando estava no hospital.