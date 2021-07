Atlético fecha preparação para encarar Flamengo; veja prováveis escalações

Cuca deve confirmar a volta de Junior Alonso ao time (foto: (Foto: Pedro Souza / Atlético) )





O Atlético encerrou na manhã desta terça-feira a preparação para o jogo contra o Flamengo. O Galo não contará com os meias Nacho Fernández, com estiramento no músculo posterior da coxa esquerda, e Alan Franco, que se reapresentará apenas na quinta após participação na Copa América.





Por outro lado, o técnico Cuca já poderá relacionar o zagueiro Junior Alonso e o atacante Eduardo Vargas. Eles estavam servindo as seleções de Paraguai e Chile, respectivamente. O defensor participou de cinco jogos na Copa América e marcou um gol. O chileno também atuou em cinco duelos, com dois gols anotados.









Cuca não divulgou o time que começará a partida contra o Flamengo, na quarta, às 19h, no Mineirão, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. A tendência é que Alonso retorne à zaga. Vargas briga por um lugar no ataque. O Atlético deve ser escalado com Everson; Mariano, Igor Rabello, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Tchê Tchê e Zaracho; Savarino, Eduardo Vargas (Hyoran ou Marrony) e Hulk.





Este pode ser o último jogo de Arana, que vai se apresentar à Seleção para a preparação para a Olimpíada de Tóquio. O Atlético fez um pedido para que o lateral jogue o duelo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores contra o Boca Juniors, mas ainda não houve resposta. O clube não pode contar com Dodô por enquanto, já que ele se recupera de uma lesão muscular na coxa direita.





O Galo está na quarta posição do Campeonato Brasileiro, com 19 pontos. O Flamengo é o 10º, com 12.





Flamengo





O Flamengo terá retornos importantes para a partida contra o Galo. Eliminados da Copa América, Arrascaeta (Uruguai), Isla (Chile) e Piris da Motta (Paraguai) voltam ao time carioca e devem entrar nos planos do técnico Rogério Ceni.





O treinador ainda não adiantou a escalação, mas o Rubro-Negro deve jogar com Diego Alves; Matheuzinho, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Willian Arão, João Gomes, Michael e Arrascaeta; Bruno Henrique e Pedro.