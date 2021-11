Bicampeão na Copa IFBB Minas, atleta de JF disputa o Muscle Contest Brasil

Em uma academia no Centro de Juiz de Fora, o fisiculturista Guilherme Rego Barros concedeu uma entrevista ao Estado de Minas e falou sobre o novo desafio profissional (foto: Bruno Luis Barros/Especial para o EM) Ele migrou da paixão na infância e adolescência por filmes de luta com Jean-Claude Van Damme para duas vezes campeão na Copa IFBB Minas de fisiculturismo nas categorias sênior até 100kg, em 2013, e júnior, em 2014. Tal feito coloca hoje Guilherme Rego Barros Moraes, de 28 anos, em um novo patamar no esporte. O atleta de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, se prepara para buscar um título profissional no Muscle Contest Brasil – um show internacional que reunirá cerca de mil atletas de mais de 15 países.

O evento acontece nos dias 26, 27 e 28 de novembro, no Centro de Convenções Sulamérica, no Rio de Janeiro, dentro da Expo Super Show, uma das três maiores feiras fitness do país e que ocupa o pódio nacional ao lado do Mister Olympia Brasil e Arnold Classic Brasil. Conforme a organização, Minas Gerais é o terceiro estado que mais encaminha atletas para as competições todos os anos.

Para atletas profissionais, também estão previstos shows em cinco categorias: classique physique, 212, men's physique, bikini e wellness. Os vencedores ficarão automaticamente classificados para o Mister Olympia, que acontecerá em Las Vegas (EUA), em 2022.

Os gastos com o esporte

Apesar do país ser a segunda maior potência mundial no esporte, atrás apenas dos Estados Unidos, que é o berço da modalidade, os índices de patrocínio para atletas do setor no país são ínfimos. “Os gastos para todo o processo de preparação oscilam entre R$ 4 mil e R$ 8 mil, dependendo do tipo de evento e do aporte disponibilizado por patrocinadores. As despesas incluem alimentação, parte hormonal e suplementação, que, às vezes, gasto até mais do que eu ganho”, explica Guilherme.

“Em apenas uma semana, gasto com a compra de carne, em média, de R$ 250 a R$ 300. Não é fácil. As dificuldades são enormes, mas felizmente tenho alguns patrocínios que têm me ajudado nessa caminhada”, acrescenta o atleta.

No entanto, apesar de todas as dificuldades – e de ter ouvido inúmeras vezes a palavra “não” em oito anos de dedicação ao esporte –, a força de vontade e a “fé em Deus” – como Guilherme faz questão de enfatizar – o fizeram levar para casa troféus em eventos e competições do setor.

Guilherme Rego Barros Moraes durante a Copa Body Contest, em Juiz de Fora, em 2018 (foto: Arquivo pessoal)

A conquista mais recente aconteceu em Vitória, no Espírito Santo, quando ele foi eleito vice-campeão no Muscle Contest Excalibur, em outubro, na categoria sênior até 102kg. Antes disso, o atleta foi vice-campeão na Copa Body Contest, em Juiz de Fora, nos anos de 2017 e 2018.

Rotina de preparação

Guilherme, que desponta como uma das novas promessas do esporte mineiro, faz os últimos ajustes mantendo uma alimentação regrada com o objetivo de atingir exatos 100kg para a competição no dia 26. A pesagem acontece um dia antes.

“Ao acordar, faço um trabalho aeróbico, em jejum, de 30 minutos a uma hora e depois descanso. Também atuo como personal trainer e entre uma aula e outra faço minhas refeições. Quando há uma brecha de tempo, volto para casa para dormir um pouco e, novamente, volto a me alimentar. À noite, vou à academia para realizar meu treino e também faço mais um trabalho aeróbico de 50 minutos a 1 hora”, detalha.

Conforme o atleta, os gastos para todo o processo de preparação oscilam entre R$ 4 mil e R$ 8 mil, dependendo do tipo de evento e do aporte disponibilizado pelos patrocinadores (foto: Bruno Luis Barros/Especial para o EM)

Cerca de dois meses antes da competição, Guilherme conta que adota uma prática chamada refeed – ou “dia do lixo”. “Trata-se de uma única refeição com algo que está fora da rotina alimentar. Há atletas que fazem, por exemplo, com pizza. Eu gosto de fazer com hambúrguer. Cada um faz de um jeito. A musculatura fica estagnada por causa da dieta. Com isso, dou um choque metabólico no meu organismo. Meu metabolismo fica mais acelerado e eu acabo ficando maior e mais seco”, explica.

Sem treinador, mas com muita garra e o apoio de quem se ama

A engenheira de Belo Horizonte e namorada do atleta, Patrícia Ferreira Alves, de 29 anos, acompanhou toda a entrevista e fez questão de destacar a garra do companheiro. “Uma coisa que acho que vale ressaltar do Guilherme é que ele treina sozinho. É fenomenal a força de vontade dele, pois 99% dos atletas tem treinador e ele não.”

Juntos há dois anos e seis meses, o juiz-forano não poupa elogios à companheira. “Quando ela vem pra Juiz de Fora, nós treinamos juntos. Ela é meu alicerce e me ajuda demais no preparo dos alimentos e me motiva sempre”, enfatiza Guilherme, que ainda falou da importância dos pais e como eles reagiram quando ele decidiu seguir o sonho do fisiculturismo.

“No início, meu pai e minha mãe ficaram muito preocupados, mas depois acabaram se acostumando e sempre me apoiaram no caminho que escolhi pra minha vida. Desde a primeira competição, eles estiveram ao meu lado. Na minha primeira vitória, minha mãe até perdeu a voz de tanto gritar”, relembra, aos risos. “Eu tenho os melhores pais do mundo. Eles são anjos na minha vida”, complementa.

Com o clichê bem oportuno de que neste mundo nada é fácil, Guilherme Rego Barros Moraes mantém a esperança de que ele subirá mais um degrau na escalada profissional na próxima semana. “Independentemente da classe social, é preciso ter muita fé em Deus, humildade e disciplina para que um dia você chegue lá. Use seus medos como motivação”, finaliza o atleta em uma mensagem para todos os colegas do esporte.