JF será obrigada a divulgar quanto arrecada de multa e como aplica a verba

Lei foi sancionada pela prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão (PT), no último sábado (23/10) (foto: Imagem ilustrativa - PublicDomainPictures/Pixabay) A Prefeitura de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, será obrigada a divulgar no site oficial o valor arrecadado em multas de trânsito na cidade. Nas atualizações, que deverão acontecer todo mês, o Executivo deverá, conforme a Lei 14.258/2021, demonstrar ao contribuinte de que modo os recursos serão aplicados.

No entanto, a nova legislação entrará em vigor no prazo de 90 dias, a contar do último sábado (23/10) – data na qual a lei foi sancionada pela prefeita Margarida Salomão (PT). Proposto pelo vereador André Luiz (Republicanos), o então projeto de lei tramitou no Legislativo municipal de 21 de junho a 27 de setembro.

Ainda em relação aos recursos obtidos com os pagamentos das multas, a nova lei prevê a prestação de contas referente a:





gastos com órgãos responsáveis pela gestão do trânsito

aplicação na melhoria da sinalização

fiscalização

engenharia de tráfego

campanhas educativas

Determinação do CTB

Ao apresentar o projeto à Câmara Municipal, André Luiz destacou que o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) prevê, no artigo 320, que a receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito deve ser aplicada, exclusivamente, em sinalização, nas engenharias de tráfego e campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito.