Estreia do América na Série A do Brasileiro não terá transmissão de TV

América estreia no Brasileirão diante do Athletico-PR (foto: Mourão Panda / América) retorno do Coelho à Série A do Campeonato Brasileiro, não terá transmissão de TV. Por questões contratuais, a partida deste domingo (30/05), às 18h15, na Arena da Baixada, em Curitiba, será exclusiva para assinantes do canal de streaming do Furacão. O confronto entre Athletico-PR e América, que marca odo Coelho à Série A do Campeonato Brasileiro, não terá transmissão de TV. Por questões contratuais, a partida deste domingo (30/05), às 18h15, na Arena da Baixada, em Curitiba, será exclusiva parado canal de streaming do Furacão.









Outro ponto que impede a exibição do confronto ao grande público é o fato do Furacão ter vínculo com a Turner para a TV fechada, e não ter acordo com a Globo para transmissões no Pay-Per-View. Por sua vez, o América tem contrato com a emissora nas três plataformas.





Para haver transmissão de uma partida de futebol na televisão, as duas equipes envolvidas não podem ter contratos vigentes sobre tais direitos com empresas diferentes, como é o caso de Athletico-PR e América.





Portanto, o jogo será transmitido apenas na plataforma de streaming do Furacão. Apenas os sócio-torcedores do clube e assinantes do serviço terão acesso ao duelo.