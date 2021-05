Atlético: quatro possíveis rivais das oitavas estão definidos; veja cenário

Atlético passou com facilidade pelo Grupo H da Libertadores (foto: Pedro Souza/Atlético) campanha da fase de grupos da Copa Libertadores, o Atlético pode cruzar com clubes muito tradicionais nas oitavas de final. O adversário da próxima fase será definido por sorteio, que será realizado no dia 2 de junho. Time de melhorda fase de grupos da Copa Libertadores, o Atlético pode cruzar com clubes muito tradicionais nas oitavas de final. Oda próxima fase será definido por sorteio, que será realizado no dia 2 de junho.









O técnico Cuca comentou as dificuldades que o Atlético pode ter já na próxima fase. "Tem River, São Paulo e outros que podem se classificar em segundo. Isso é uma pequena vantagem que você tem, de trazer o segundo jogo para casa. Para isso, a gente fez uma primeira etapa muito boa. Tivemos um empate no primeiro jogo e, depois, cinco vitórias, o que nos deixou em primeiro na classificação geral".





As outras chaves ainda estão indefinidos. Nos grupos B e C, as quatro equipes podem ficar com a segunda posição. Times como Internacional, Barcelona de Guayaqui-EQU, Boca Juniors-ARG e Santos podem cair no caminho do Atlético.





O Grupo F é outro com muitos times em disputa da segunda vaga. O Argentinos Juniors-ARG já garantiu o primeiro lugar, enquanto Universidad Católica-CHI, Atlético Nacional-COL e Nacional-URU lutam pela classificação.





No Grupo G, Flamengo e Vélez Sarsfield-ARG são os classificados para as oitavas. Na próxima quinta-feira, eles se enfrentam no Maracanã. O time argentino só avançará em primeiro se vencer o duelo fora de casa.





Quando serão as oitavas de final da Libertadores?





Líder geral, com 16 pontos, o Atlético vai enfrentar um dos segundos colocados e tem o direito de ser mandante no jogo decisivo. As oitavas de final estão marcadas para as semanas dos dias 14 (ida) e 21 (volta) de julho.





A Conmebol prevê que as quartas serão nas semanas de 11 e 18 de agosto e as semifinais nas semanas de 22 e 29 de setembro. A finalíssima está agendada para 20 de novembro e será no estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.