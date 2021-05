Guga é convocado para a Seleção Olímpica e desfalcará o Atlético

O lateral Guga voltará a vestir a camisa da Seleção Brasileira (foto: Lucas Figueiredo/CBF)

O lateral-direito, do Atlético, foi convocado para a Seleção Olímpica nesta terça-feira (25/5). Ele substituirá Emerson, que foi chamado porpara a disputa dos jogos da Seleção Brasileira principal pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo, já quefoi cortado em função de uma lesão no joelho direito.Guga se apresentará no próximo domingo para a disputa de dois jogos preparatórios em Belgrado, na Sérvia, em 5 e 8 de junho. Esta é a última etapa antes da lista final para os Jogos deEle será desfalque do Atlético na partida contra o Sport, no dia 6 de junho, na Ilha do Retiro, pelo Campeonato Brasileiro. Na, ele perderá a partida de ida contra o Remo, em 2 de junho, em Belém. Se voltar a tempo, o lateral pode ficar à disposição para o duelo de volta no Mineirão, no dia 10.também foi convocado para a Seleção Olímpica e ficará de fora dos mesmos jogos.Guga acumula convocações para a Seleção Olímpica desde o início da preparação para os Jogos de Tóquio em 2019, com o Torneio de Toulon.O lateral fez parte do grupo que conquistou a vaga nas Olimpíadas no Torneio Pré-Olímpico, na Colômbia, em fevereiro de 2020. Na competição, marcou seu primeiro gol com a camisa da Seleção e foi importante para o esquema de jogo adotado pelo técnico