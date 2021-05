Por mais títulos, Atlético planeja reavaliar elenco na próxima semana

Elenco do Atlético festeja título do Campeonato Mineiro de 2021 (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)



Após a conquista estadual, o comandante alvinegro admitiu que fará uma nova avaliação do grupo de jogadores para verificar a necessidade de contratações para as três competições que tem pela frente: Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores. Cuca planeja se reunir na próxima semana com o diretor de futebol Rodrigo Caetano e outros dirigentes do clube para debater o tema.



"Eu estou muito contente com o elenco. É lógico que as coisas que a gente tem que avaliar a gente avalia internamente. Não venho aqui falar em avaliação do elenco, isso seria descabido. Nós, junto com o Rodrigo (Caetano, diretor de futebol), vamos avaliar o elenco", confirmou o treinador, na entrevista pós-título no Mineirão.



A maior preocupação de Cuca são os desfalques gerados por convocações de jogadores. Atletas como o lateral-esquerdo Guilherme Arana (Brasil), o zagueiro Junior Alonso (Paraguai), o volante Alan Franco (Equador) e os atacantes Jefferson Savarino (Venezuela) e Eduardo Vargas (Chile) são lembrados constantemente por suas respectivas seleções.



"Assim que acabar o jogo de terça-feira, a gente tem uma folguinha. Daí você começa o Brasileiro, mas a Libertadores dá um tempo. E aí dá para dar uma avaliada grande, porque a gente tem cinco jogadores convocados. De repente, você tem uma lacuna. Vamos avaliar com cuidado”, completou o treinador.



Cuca fez referência ao jogo de terça-feira contra o Deportivo La Guaira-VEN, pela última rodada do Grupo H da Copa Libertadores. As equipes se enfrentam a partir das 21h30, no Mineirão. Se vencer, o Galo garante a liderança geral desta etapa da competição. No domingo seguinte, enfrenta o Fortaleza, às 16h, novamente no Gigante da Pampulha, pela estreia no Campeonato Brasileiro.

O título do Campeonato Mineiro, conquistado nesse sábado contra o América, deixou noo gosto de "quero mais". Internamente, a diretoria entende que, com o alto investimento para montar um bom elenco, o time tem condições de levantar mais taças nesta temporada. E a ideia é dar ainda mais alternativas ao técnico