Cruzeiro iniciará Série B com mais de 35% dos relacionados formados na base

Formados na base, Marco Antônio e Adriano estão entre as opções de Conceição para a estreia na Série B do Campeonato Brasileiro (foto: Bruno Haddad/Cruzeiro) relacionados pelo técnico Felipe Conceição para a estreia do Cruzeiro na Série B do Campeonato Brasileiro, oito são formados nas categorias de base - 36% do total. Desses, dois têm chances de iniciar já como titulares a partida diante do Confiança, neste sábado, às 16h30, no Estádio Batistão, em Sergipe, Aracaju. Dos 22 jogadorespelo técnico Felipe Conceição para a estreia do Cruzeiro na Série B do Campeonato Brasileiro, oito são formados nasde base - 36% do total. Desses, dois têm chances de iniciar já comoa partida diante do Confiança, neste sábado, às 16h30, no Estádio Batistão, em Sergipe, Aracaju.









Na zaga e no meio-campo, Felipe Conceição convocou Paulo e Marco Antônio em detrimento de jogadores mais experientes, casos de Eduardo Brock e Marcinho. Ambos foram contratados no início desta temporada, após a chegada do treinador, mas nem sequer viajaram para Sergipe.





Além de Flávio e dos atletas formados na Toca da Raposa I, o grupo que inicia a Série B reúne outras quatro opções sub-23. São os casos do volante Matheus Neris (22 anos) e dos atacantes Airton (22), Bruno José (23) e Guilherme Bissoli (23).





A tendência, porém, é que o time titular - pelo menos na estreia da Série B - seja formado majoritariamente por nomes com mais experiência. O provável Cruzeiro para o jogo contra o Confiança tem Fábio; Cáceres, Joseph, Ramon e Matheus Pereira; Flávio (Adriano), Matheus Barbosa e Rômulo; Bruno José, Airton e Rafael Sobis.





Veja a lista de relacionados para a estreia do Cruzeiro na Série B:





Goleiros: Fábio e Lucas França

Laterais: Kaiki, Matheus Pereira e Raúl Cáceres

Zagueiros: Joseph, Paulo, Ramon e Weverton

Volantes: Adriano, Flávio, Jadson, Matheus Barbosa e Matheus Neris

Meias: Marco Antônio e Rômulo

Atacantes: Airton, Bruno José, Felipe Augusto, Guilherme Bissoli, Rafael Sobis e Stênio