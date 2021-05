Forte nas copas, Atlético vê Brasileiro como título mais desejado de 2021

Taça do Campeonato Brasileiro, cobiçada pelo Atlético (foto: Lucas Figueiredo/ CBF) contratações a partir de março de 2020 foi um recado claro da diretoria do Atlético a torcedores, jornalistas e ao mercado: o clube voltaria a protagonizar as disputas pelos principais títulos. E, para esta temporada, a conquista do Campeonato Brasileiro é vista como objetivo prioritário. A disputa começa neste domingo, diante do Fortaleza. O aumento no investimento ema partir de março de 2020 foi um recado claro da diretoria do Atlético a torcedores, jornalistas e ao mercado: o clube voltaria a protagonizar as disputas pelos principais títulos. E, para esta temporada, ado Campeonato Brasileiro é vista como objetivo prioritário. A disputa começa neste domingo, diante do Fortaleza.









O Atlético não ganha o Brasileirão desde 1971, há quase 50 anos. Na temporada 2020, apenas três pontos separaram o time, então comandado por Jorge Sampaoli, do campeão Flamengo. Em 2021, o planejamento é evitar repetir os erros e desbancar outros elencos poderosos do futebol nacional.





"Nosso objetivo é, realmente, disputar o título brasileiro, da forma como foi disputado em 2020, mas, é lógico, agora com a possibilidade de conquista. Nas copas, chegar o mais longe possível. No mínimo em semifinal, quem sabe até em final", disse o diretor de futebol Rodrigo Caetano, em entrevista ao jornalista Mauro Cezar Pereira, do Uol Esporte, no último dia 6.





No último fim de semana, o Atlético conquistou o Campeonato Mineiro, objetivo inicial e quase “obrigatório” segundo o planejamento do clube. A temporada será considerada vitoriosa em caso de outro título, do Brasileiro ou das copas.





Inicialmente, o objetivo máximo é a Série A. Porém, os planos podem mudar a depender dos resultados. Se a diretoria entender que o título de um dos torneios mata-mata está mais próximo, a ordem de prioridades será modificada.





"Tomara Deus que a gente não tenha que priorizar nada. Nós temos um elenco de bom nível e até de boa quantidade. Mas esse desejo (pelo título brasileiro) é externo, do torcedor, e interno também. É algo que o Galo precisa conquistar se não for este ano, ano que vem", completou o dirigente.





Quando questionado sobre qual título prefere ganhar, o atacante Hulk não quis escolher, mas citou a importância da Série A. “A Libertadores é sempre importante, é a glória eterna. E o Brasileiro para a gente também é muito especial, porque são 50 anos sem ganhar. Então, a gente vem para cá para fazer história e deixar nosso nome gravado na história de um grande clube, sabendo que não vai ser fácil”, disse.





A disputa pela taça do Brasileirão começa neste domingo. A partir das 11h, o Atlético recebe o Fortaleza, no Mineirão.