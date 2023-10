SIGA NO

Umas das maiores preocupações de Chris Hemsworth, de 40 anos, nos últimos tempos é com o diagnóstico que recebeu após exames apontarem um risco maior do artista desenvolver Alzheimer. A revelação foi feita por ele em uma entrevista à revista Elle em 2022.



Agora, quase um ano depois, o ator, conhecido pelo porte físico e que já mantinha uma alimentação regrada, investe mais ainda na dieta, que inclui cerca de seis refeições por dia.



Sergio Perera, chef particular de Chris, chegou a se mudar para estar mais perto do artista, compartilhou alguns detalhes das refeições do australiano —que não inclui enlatados ou embalados. Pela manhã, ele ingere uma batida verde feita de diversos tipos de folhas, frutas de baixo índice glicêmico, nozes, sementes, gorduras e sal marinho em pequena quantidade.





Em seguida, come um lanche proteico de iogurte antes do treino misturado com frutas frescas, sementes de chia, amêndoas e mel, ou ovos em torradas integrais com vegemite e abacate. Depois dos exercícios, o ator toma um shake de proteína vegetal e água gelada.



Perera afirma ao jornal australiano News que a comida preferida de Chris é carne vermelha de boa qualidade. "Obviamente o cara é um menino crescido, ele precisa de muita proteína para o corpo que tem. Ele mantém tudo muito limpo, com muito churrasco – como carnes e vegetais – azeite, da dieta mediterrânea."



Outra coisa que não pode faltar na alimentação do astro são fartas quantidades de saladas com vegetais crus e cozidos, sementes e peixe, o que geralmente costuma ser sua última refeição do dia, por volta das 19h.



Quando compartilhou a tendência a ter Alzheimer, o ator afirmou que foi um baque, mas que não queria causar drama entorno disso. "Minha preocupação era que eu simplesmente não queria manipulá-lo e dramatizá-lo demais, e transformá-lo em algum tipo de empatia piegas, ou qualquer outra coisa, para entretenimento", disse Hemsworth. "Não é como se eu tivesse recebido minha demissão."