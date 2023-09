683

O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa progressiva que afeta milhões de pessoas em todo o mundo Freepik

No Dia Nacional da Conscientização sobre o Alzheimer, é crucial refletir sobre a importância do diagnóstico precoce e da atenção aos fatores de risco relacionados à doença. À medida que a população envelhece, a crescente preocupação em relação ao diagnóstico de qualquer demência se torna ainda mais urgente, exigindo ações efetivas para enfrentar esse desafio de saúde pública.





Vivemos, hoje, novidades com relação a exames para detectar a doença de forma precoce e investimentos em estudos para novas medicações. Segundo a geriatra Simone de Paula Pessoa Lima, da empresa especializada em home care, Saúde no Lar, estudos surgem, todos os dias, tentando entender mais sobre as causas da doença, fazendo com que antigos conceitos sejam questionados e deem lugar a novos conhecimentos."O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa progressiva que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, tanto pacientes quanto suas famílias. Os sintomas iniciais podem ser sutis, como esquecimento leve e desorientação ocasional, mas, à medida que a doença avança, pode causar sérios problemas de cognição , entre eles a perda da memória, e até mesmo comprometimento físico." O diagnóstico precoce, segundo a médica, é fundamental na luta contra a demência por doença de Alzheimer. Identificar a doença em estágios iniciais permite que os pacientes e suas famílias obtenham tratamento, apoio e planejem melhor o futuro."Além disso, pesquisas têm demonstrado que intervenções precoces podem retardar a progressão da doença, melhorando significativamente a qualidade de vida dos pacientes."É essencial estar ciente dos fatores de risco para a doença. Alguns deles, conforme cita a geriatra, incluem idade avançada, histórico familiar de doença, presença de certos genes, traumas cranianos, diabetes estilo de vida sedentário . Adotar medidas preventivas, como a manutenção de uma dieta saudável, a prática regular de exercícios físicos, o controle da pressão arterial e o estímulo à atividade mental é uma importante atitude a favor da saúde. envelhecimento da sociedade é uma conquista notável, mas também implica desafios de saúde. A informação sobre demências e sobre os avanços com relação a diagnóstico e tratamento são muito importantes.

Simone comenta a respeito dos novos exames de sangue para detectar a doença de Alzheimer que foram divulgados recentemente. "O principal problema desses novos exames é não ter a obrigatoriedade de se correlacionar com exames já definidos como o padrão ouro (exame anatomopatológico)." Traduzindo: os valores de referência são definidos sem a necessidade de um controle comparativo seguro maior.



"É um grande avanço para detecção precoce da doença de Alzheimer, mas ainda precisamos entender sua aplicação na prática clínica." Por isso, com o que temos até o momento, com certeza, vale o investimento em informação, conhecimento e prevenção, aponta a médica