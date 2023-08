683

O Dia do Psicólogo, lembrado em 27 de agosto, lança luz para o cuidado com a saúde mental no meio corporativo. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) apontam que, entre junho de 2022 e junho de 2023, foram admitidos 885 psicólogos organizacionais.



Pesquisa realizada pelo Empregos.com.br revela que houve um aumento de 49,4% no interesse das empresas em implantar ações de bem-estar na rotina de colaboradores. Isso porque um quarto das organizações afastou profissionais por adoecimento mental nos últimos 12 meses. A síndrome de burnout, classificada como doença ocupacional pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2022, é responsável pelo afastamento de 30% dos empregados.





"Graças à grande visibilidade que transtornos mentais têm alcançado nos últimos anos, empresas estão investindo em profissionais especializados para dar suporte necessário aos colaboradores", afirma Alex Araújo, especialista em recursos humanos e CEO da 4Life Prime Saúde Ocupacional.Para melhorar a qualidade de vida de funcionários, 8,4% das companhias já oferecem sessões de terapia, diz o estudo. As empresas também realizam ações de conscientização e prevenção de doenças emocionais - 34,3% fazem palestras para informar sobre transtornos mentais e 50% disponibilizam canais de feedback para ouvir colaboradores.As iniciativas seguem tendências do exterior. Nos Estados Unidos, por exemplo, 30% dos empregadores ofereciam, em 2022, aconselhamento ou terapia no local de trabalho, aumento de 5% comparado ao início da pandemia. Os dados integram pesquisa do Business Group on Health, em parceria com a consultoria Fidelity Workplace Consulting.Araujo reforça que a preocupação com a saúde mental deve ser uma prioridade do departamento de recursos humanos: "É fundamental que gestores adotem políticas e práticas de bem-estar, como campanhas, palestras e ouvidoria, a fim de contribuir com a saúde da equipe".A psicologia organizacional já é discutida no legislativo. O Projeto de Lei nº 642, da senadora Rose de Freitas (MDB/ES), pretende acrescentar à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) a disponibilização de psicólogos em empresas com cem ou mais funcionários.Segundo pesquisa da Zenklub, startup de terapia online, investir em saúde mental pode ajudar na retenção de talentos. Profissionais que realizam terapia tendem a permanecer 30% mais tempo nas empresas. Em média, a cada quatro sessões de terapia, a continuidade na empresa aumenta em um mês."O cuidado e olhar atento do RH evitam a incidência e gravidade dos diagnósticos de doenças ocupacionais. Isso reflete na melhoria da qualidade de vida, bem-estar e performance dos colaboradores", aponta Araujo.