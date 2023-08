683

Casos clínicos conjugados com neurociência, experiência pessoal e uma trama de conceitos originais que inspiram direções e dão esperança. Assim é composta a mais nova obra de Peter A. Levine “Trauma e memória – cérebro e corpo em busca do passado vivo”. O autor tem dedicado sua pesquisa ao conceito de que não se pode mudar eventos do passado, porém, existe a possibilidade de transformar as narrativas sobre esse período, exercitando-se a habilidade de modificar a forma como é fisiologicamente carregado e rememorado, ou relembrado.









No Brasil, uma das estudiosas que se dedica à aplicação e disseminação dos conceitos do método de Peter A. Levine é a psicóloga Liana Netto, que escreveu o prefácio da versão brasileira. “Criamos possibilidades para que nossos clientes façam do seu passado uma fonte lúcida de referência, e não uma estreita residência; que sejam orientados pelo que lhes aconteceu, e não condenados por suas histórias.” Liana é doutora em Medicina e Saúde pela Universidade Federal da Bahia, docente de cursos autorais e dos módulos de formação em Somatic Experiencing no Brasil e no exterior.





Peter A. Levine, criador da abordagem Somatic Experiencing, aborda na obra o papel da memória na compreensão de nossas experiências passadas e no tratamento de traumas . Com doutorado em biofísica e psicologia, ele é fundador e presidente do Ergos Institute for Somatic Education e fundador e conselheiro da Somatic Experiencing International, além de ser autor de vários best-sellers sobre trauma, como “O despertar do tigre” e “Uma voz sem palavras”.









Leia também: Como evitar danos à memória e à cognição Considerando, com base nas pesquisas mais recentes na área, que as memórias não são “fotografias do passado” – mas, ao contrário, vão sendo constantemente “editadas” numa interação contínua com o presente –, o autor afirma que as memórias implícitas, armazenadas no corpo (e não necessariamente acessíveis à consciência), exercem um papel fundamental na superação do trauma.

Ele propõe um método em seis etapas, apoiado na sensopercepção, que permite acessar e integrar as memórias, alcançando um estado de mais equilíbrio. Sua perspectiva inovadora está em nítido contraste com as principais formas de terapia usadas para o tratamento do trauma nos dias de hoje. O livro é voltado não só para profissionais de saúde mental , como também para pessoas que sofreram traumas e buscam uma compreensão mais profunda de como superá-los.





Trauma e memória - cérebro e corpo em busca do passado vivo

•Autor: Peter A. Levine

•Editora: Summus Editorial

•Preço: R$ 78,80, E-book: R$ 47,30

•Páginas: 200