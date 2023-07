Escritora britânica aborda em livro os pequenos traumas

683

Meg Arroll lança livro que aborda os "pequenos" grandes problemas da vida (foto: Fotos: Sextante/Reprodução)



Enfrentar grandes traumas costuma ser uma tarefa bastante complicada quando não se tem ajuda profissional, porém, muitas vezes, as microagressões emocionais, que pensamos ser passageiras e momentâneas, podem durar mais do que se imagina. Os males, suas consequências e como lidar com esses desafios são abordados na obra “Pequenos Traumas”, escrita pela psicóloga Meg Arroll. Enfrentar grandes traumas costuma ser uma tarefa bastante complicada quando não se tem ajuda profissional, porém, muitas vezes, as microagressões emocionais, que pensamos ser passageiras e momentâneas, podem durar mais do que se imagina. Os males, suas consequências e como lidar com esses desafios são abordados na obra “Pequenos Traumas”, escrita pela psicóloga Meg Arroll.





A autora é especialista em como se adaptar às diferentes etapas da vida e suas transições como maternidade, paternidade, menopausa, envelhecimento, mudança de peso, entre outros. PhD em psicologia médica e de saúde pela Universidade de Surrey, no Reino Unido, passou a escrever regularmente e já lançou seis livros. Diferentemente de outros profissionais da área, Meg se apresenta como profissional que não utiliza sofás, salas brancas ou pranchetas, mostrando-se ser uma pessoa amigável, acessível e genuína aos pacientes.





Ao analisar a saúde mental, ela pretende fornecer um guia para nos tornarmos pessoas psicologicamente mais sólidas.Com isso, é possível transformar nossa visão de mundo para evitar as consequências das microagressões, como ansiedade constante, alimentação inadequada , instabilidade financeira, esgotamento emocional e dificuldade para dormir





O livro, lançado no Brasil pela Editora Vestígio, oferece soluções para casos considerados pouco relevantes e que comumente não têm tido atenção. Tendo como base sua experiência como psicoterapeuta, Meg Arroll apresenta um método contra os pequenos traumas, intitulado de abordagem CAA (Conscientização, Aceitação e Ação). A técnica é dividida em três passos, sendo eles: descobrir quais situações do cotidiano nos afetam, aceitar os pequenos traumas, e tomar atitudes em prol de uma vida mais saudável e com menos preocupações.





Segundo a especialista, o tempo de abordagem para obter resultados positivos com a técnica varia de pessoa para pessoa. Ela destaca que a recuperação psicológica requer espaço e tempo para acontecer. “A única pessoa que pode fazer algo contra nossos pequenos traumas somos nós mesmos”, diz ela.





A leitura é direcionada a todos que buscam melhorias na saúde mental e qualidade de vida , auxiliando quem tem dificuldade de lidar com a ansiedade, estresse e outras questões sintomáticas devido aos “pequenos” problemas da vida cotidiana.





* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.





Pequenos Traumas

• Meg Arroll

• Editora: Vestígio

• Páginas: 288

• Preço: R$ 67,90

• Onde encontrar: Site da editora