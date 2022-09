Saúde mental: BH ganha espaço de atendimento psicológico gratuito

Serviço é uma iniciativa da Clínica Integrada Una Linha Verde (foto: Freepik/Divulgação)

No mês do Setembro Amarelo, a Una Linha Verde - que integra o Ecossistema Ânima - iniciará atendimento psicológico gratuito à comunidade. O serviço começou a ser oferecido na segunda-feira (12/9), sempre de segunda a sexta-feira pela Clínica Integrada, das 13h às 19h. Para garantir atendimento, o interessado deverá fazer um cadastro simplificado no site e não há restrição quanto ao público, sendo aberto para crianças, adolescentes, adultos e idosos.

A responsável técnica da clínica de psicologia, Cíntia Maria Teixeira, explica que o projeto da Una ganhou o nome de "Plantão Psicológico" e que os atendimentos serão realizados com agendamento e o paciente poderá ser acompanhado por até seis consultas. "Vamos oferecer dois tipos de atendimentos, sendo o plantão psicológico com até 6 atendimentos de avaliação diagnóstica e psicoterapia breve , de segunda a sexta entre 13h e 19h. E, em casos de emergência e necessidade de tratamento mais prolongado, faremos os devidos encaminhamentos", afirma.

Importante destacar que todos os atendimentos são gratuitos e conduzidos por estagiários do curso de psicologia da Una Linha Verde e supervisionados por docentes do curso. "O estudante vivenciará a prática profissional e ao oferecer o serviço, a Una reafirma o compromisso social do curso e da instituição com a população. Nossa estrutura é completa, com consultórios individuais e de atendimentos grupais climatizados, além de ter uma moderna brinquedoteca", destaca.

Saúde mental e pandemia

De acordo com o Relatório Global sobre Saúde Mental divulgado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), os casos de depressão e ansiedade aumentaram 25% no primeiro ano após o surgimento do novo coronavírus. No documento, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirma que o foco em saúde mental é um investimento em uma vida e num futuro melhor para todos.

"A iniciativa do plantão psicológico é mais um recurso para aqueles que percebem a urgência em cuidar de sua saúde mental. Vivemos um momento crítico com a pandemia e grande parte da população desenvolveu quadros de transtornos de ansiedade e depressão. Cuidar da saúde mental nunca foi tão importante e necessário, finaliza Cíntia Teixeira.

Clínica Integrada Una Linha Verde

Além do plantão psicológico, a Clínica Integrada Una Linha Verde oferece outros serviços gratuitos na área da saúde, como:

Atendimento de fisioterapia: esportiva, cardiorrespiratória, saúde da mulher e do idoso, ortopédica, pós-covid, disfunções neurológicas (adulto e pediátrico)



Atendimento de nutrição: esportiva, nutrição materno infantil, controle de doenças agudas e crônicas, reeducação alimentar, pré e pós cirurgias.

Faculdades de BH que também oferecem atendimento psicológico gratuito:

UNI-BH

Atende crianças, adolescentes e adultos. Os interessados devem comparecer à Clínica Integrada da Saúde, instalada no Campus Buritis, de terça a quinta-feira, entre 13h e 19h, onde passam por um processo de triagem. Após este momento, será encaminhado para atendimento na modalidade de psicoterapia na própria clínica. Caso o atendimento necessário não esteja disponível na clínica, um encaminhamento externo poderá ser feito.

FUMEC

Os atendimentos psicológicos são realizados por estudantes do curso de Psicologia do último ano, supervisionados por professores-supervisores clínicos com larga experiência profissional e acadêmica. Todos podem participar. As informações e os agendamentos são feitos pelo email: clinica.escola@fumec.br

PUC Minas

A inscrição é feita pessoalmente, na PUC do Coração Eucarístico, São Gabriel e Betim, mediante a apresentação de identidade, CPF, comprovante de endereço. A clínica funciona de segunda a quinta-feira, das 8h às 20h, às sextas-feiras, das 8h às 19h, e aos sábados, das 8h às 12h. São oferecidos os seguintes serviços: Aconselhamento Psicológico, Diagnóstico interventivo de crianças, adolescentes e das relações familiares, Orientação Vocacional, Psicomotricidade, Psicopedagogia, Psicoterapia de crianças, adolescentes, adultos, casal e família. Atendimento ao público em geral, trabalha com a isenção (para carentes) ou com a taxa de R$15 para pessoas que possam pagar. O atendimento é feito por monitores do 6º período ao 11º período de Psicologia, coordenada por professores. Telefone: 3319-4322.

Faculdade Arnaldo

Na Clínica de Psicologia da Faculdade Arnaldo, o atendimento psicológico é oferecido gratuitamente e em formato remoto, com agendamentos realizados via e-mail (coordenacaopsicologia2@faculdadearnaldo.edu.br) para que as pessoas possam ser acolhidas segundo disponibilidade.



* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.