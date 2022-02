Psicoterapia é referência para controle do transtorno borderline

O transtorno de personalidade borderline consiste em um padrão generalizado de instabilidade e hipersensibilidade nos relacionamentos interpessoais. O quadro também envolve flutuações extremas de humor e instabilidade na autoimagem. Quando diagnosticado, é necessário o tratamento para controlar o transtorno e melhorar a qualidade de vida do indivíduo. O psicólogo André Barbosa, autor do livro “Vamos falar de transtorno de personalidade borderline”, explica que o tratamento para transtorno borderline é essencialmente psicoterápico. “O controle maior dos sintomas de impulsividade, agressividade e instabilidade é através da psicoterapia, diferentemente de outras patologias, como a depressão ou o transtorno de pânico, que estão associados à terapia medicamentosa”, pontua o médico. Entretanto, é necessário observar cada caso com atenção e cuidado. André adverte que quando o caso é grave, onde há episódios recorrentes de crises e explosões de humor, é importante analisar se há uma outra doença psicológica, como ansiedade ou transtorno bipolar associado ao transtorno.

Clínica de Transição Paulo de Tarso (foto: Paulo de Tarso/Divulgação)

Paulo de Tarso vira clínica de transição





A Rede Paulo de Tarso não para de evoluir e 2022 começou com mudanças estratégicas na instituição: o hospital passa a se chamar Clínica de Transição Paulo de Tarso. O novo posicionamento de comunicação e marketing foi pensado para fazer com que mais pessoas conheçam os cuidados continuados integrados oferecidos somente em Minas Gerais. De acordo com o diretor técnico da Rede Paulo de Tarso, Vinícius Lisboa, essa mudança de marca melhora o entendimento sobre a transição de cuidados: “Oferecemos um plano de cuidados personalizado para garantir a recuperação adequada, quando o paciente precisa de suportes integrados. Com apoio da equipe transdisciplinar, realizamos a retirada de dispositivos como traqueostomia, gastrostomia e ventilação mecânica, permitindo que eles redescubram os prazeres nas coisas simples da vida”.

Sono que você sempre acreditou! (foto: Pixabay)

Conheça 4 mentiras sobre o

sono que você sempre acreditou!





Quem aí nunca ouviu que leite com manga faz mal? Ou que raspar o pelo faz ele crescer mais grosso? Todas essas ideias não passam de mitos e o sono também tem alguns “leite com manga” para chamar de seu. O especialista Josué Alencar, fundador e diretor do Persono, listou algumas mentiras sobre o sono que espelham por aí.





1) As crianças crescem durante o sono e por

isso precisam dormir mais

Essa tem um fundinho de verdade, mas, ainda assim, é uma mentira bastante difundida. A produção do hormônio do crescimento, o GH, aumenta durante a noite, mas as crianças crescem durante todo o dia. O que não quer dizer que dormir não seja fundamental para o seu crescimento.





2) Dormir de meia atrapalha o sono

No calor, dormir de meia pode ser incômodo e atrapalhar o sono, porém quando a temperatura permite, usar meias para ir para a cama auxilia na vasodilatação, que aumenta o volume de sangue nas mãos e acelera a perda de temperatura corporal, essencial para uma pessoa cair no sono.





3) A melhor posição para dormir é de lado

A melhor posição para dormir é aquela que o deixa mais confortável e o faz dormir melhor. Não existe a posição certa.





4) Quanto mais uma pessoa dormir, melhor

Sono em excesso pode ser sinal de problema. Naturalmente, algumas pessoas precisam de mais horas de sono que outras. Para os adultos, por exemplo, é considerado normal dormir entre seis e 10 horas por noite. É uma diferença e tanto.

Importância de usar o protetor solar (foto: Pixabay)

Saiba a importância de usar o

protetor solar diariamente





De acordo com os dados mais recentes divulgados pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, mais de 60% da população do país se expõe ao sol diariamente e sem o uso de nenhuma proteção, um fator de risco para desenvolver problemas de saúde, principalmente durante o verão. Todos sabem que para uma exposição solar extrema em locais como praia, piscina, parque e outros ambientes abertos é necessária a utilização do protetor solar para evitar a “vermelhidão” e a “ardência” da pele. Conforme especialistas da La Roche-Posay, marca de cosméticos para a pele, o que poucos sabem é que, além do eritema (a vermelhidão) e da radiação UV, existem danos a longo prazo, que muitas vezes agem silenciosamente e se tornam irreversíveis. A empresa busca conscientizar a população brasileira para a prevenção do câncer de pele e outros malefícios que estão atrelados à exposição solar sem proteção.

compulsão alimentar? (foto: Letra Comunicação e Marketing/Divulgação)

Como controlar a compulsão alimentar?





O transtorno de compulsão alimentar é muito mais comum do que se imagina. É um distúrbio que está ligado à saúde mental, e se dá quando uma pessoa come grandes quantidades de alimentos de forma exagerada, sem fome, e até mesmo sem a necessidade de ingeri-los. Luzia Costa, CEO da Reduci, rede de emagrecimento que tem o objetivo de trabalhar o corpo e mente juntos, explica que o primeiro passo é procurar o motivo pelo qual você come descontroladamente. “Seja sincero com você mesmo do porquê você come demais. Quais são os sentimentos e gatilhos que o levam a ter essa atitude.” A profissional enfatiza alguns outros comportamentos que irão ajudar a controlar esse distúrbio, como aprender a beber muita água, excluir da dieta alimentos industrializados e praticar atividades físicas.