Queridinho de celebridades como Kim Kardashian, Lindsay Lohan e Victoria Beckham, o tratamento Morpheus está bombando ao proporcionar rejuvenescimento e remodelar corpo e rosto. Segundo relatório do Spate, esse é o segundo tratamento desse tipo mais buscado no Google - e também ganhou diversos vídeos virais no TikTok. O dermatologista Renato Soriani, expert em tecnologias, ex-coordenador do Departamento de Laser e Tecnologias da Sociedade Brasileira de Dermatologia (2017-2021) e autor da técnica MD Morpheus (aplicação multidimensional) - atualmente utilizada no Brasil, América Latina, Estados Unidos e Europa - explica o tratamento:



O que é o Morpheus e por que ele está fazendo tanto sucesso?





O Morpheus é um aparelho de radiofrequência microagulhada. Isso é, a ponteira do equipamento conta com uma série de microagulhas revestidas em ouro que penetram profundamente na pele e, ao atingir certa profundidade, emitem radiofrequência para aquecer aquela camada do tecido cutâneo sem prejudicar a superfície da pele. No Brasil, temos dois tipos de ponteiras, uma com 24 e outra com 40 agulhas. O sucesso do tratamento condiz com a profundidade com que atua e os resultados faciais e corporais que entrega.Esse termo é inadequado. Embora a Morpheus seja sim um tratamento doloroso, usamos uma técnica diferente no Brasil, que torna o tratamento muito mais efetivo e menos dolorido. No exterior, é comum o uso apenas de um creme anestésico. Por aqui, associamos o uso de anestésicos tópicos a outras formas de anestesia: bloqueios com anestésicos locais e controle da dor através do óxido nitroso. Em alguns casos, podemos optar por sedação leve. Essas medidas reduzem a percepção da dor de forma significativa em quase 80% dos pacientes, permitindo a sua execução com conforto. Isso também possibilita que o protocolo dê muito mais resultado: por aqui fazemos seis passadas, enquanto no exterior é comum uma só.Morpheus possui um mecanismo tecnológico preciso que permite ao médico selecionar a profundidade que deseja trabalhar (entre 1 a 7mm). A energia é entregue exatamente na profundidade ou nas profundidades selecionadas. A escolha da profundidade em que as agulhas penetram na pele tem relação com a finalidade do tratamento, que pode ser utilizado para melhorar a qualidade e textura da pele, diminuir rugas e cicatrizes de acne, reduzir flacidez facial e corporal e combater gordura localizada, estrias celulite . A grande vantagem do tratamento com o Morpheus está justamente no fato de conseguir entregar a energia de radiofrequência de forma mais profunda na pele, ao contrário de outras tecnologias que atuam de maneira mais superficial, assim o Morpheus consegue remodelar todas as camadas da pele e a gordura. Além disso, com a técnica MD Morpheus, conseguimos distribuir a energia de maneira multidimensional, trabalhando com diferentes profundidades e modos de disparos em múltiplas aplicações para potencializar resultados.As microagulhas de ouro liberam radiofrequência. Essa energia emitida internamente promove um aquecimento das camadas da pele para estimular a produção e reorganização das fibras de colágeno e elastina e, consequentemente, melhorar a firmeza da pele e reduzir a flacidez. No microagulhamento, as microlesões provocadas pelas agulhas também estimulam a regeneração e renovação celular devido ao processo de cicatrização, melhorando a textura da pele. Isso também acontece no Morpheus, mas com ele conseguimos estimular as fibras de colágeno que ajudam na sustentação adequada do tecido de gordura, com melhora do aspecto de casca de laranja na pele, por exemplo, em um tratamento contra celulite. Além disso, a energia de radiofrequência é capaz de consumir a gordura localizada para remodelar o contorno corporal e facial e contribuir ainda mais com a melhora da celulite.As radiofrequências sem agulhas são tratamentos de superfície. Elas têm sido pouco utilizadas, pois seus resultados são mais leves e menos duradouros. Com o advento das agulhas ultrapassando a primeira camada da pele, a radiofrequência é entregue de maneira mais profunda. É importante destacar que, em nosso país, Morpheus é um aparelho registrado como Classe III na ANVISA e o seu uso legalmente só é permitido para médicos, geralmente dermatologistas ou cirurgiões plásticos, demonstrando a relevância desta tecnologia no cenário estético atual.Abdômen, coxas, glúteos, papada, pescoço, colo, rosto e pálpebras são algumas das regiões que podem ser tratadas com o Morpheus com excelentes resultados.Os resultados são excelentes, graduais, com o efeito definitivo surgindo após cerca de oito a 12 semanas, e melhoram conforme mais sessões são realizadas, sendo que, no geral, são recomendadas cerca de três sessões com intervalos de 45 dias entre cada uma delas. Após dois anos, é recomendada a realização de novas sessões para manutenção dos resultados. O tratamento é extremamente seguro, não exige tempo de recuperação, assim permitindo que o paciente retorne à rotina imediatamente. É comum o surgimento de vermelhidão, edema e coceira nos dias que procedem o tratamento, sendo importante que o paciente evite a exposição solar e faça uso de protetor solar para evitar complicações.