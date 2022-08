Como a terapia on-line pode ajudar a reverter casos de transtornos metais

De acordo com um levantamento feito pela Telavita, com base em mais de 50 mil sessões feitas por meio da plataforma, a demanda por terapia on-line aumentou 400% no último ano e as empresas que oferecem o atendimento da healthtech aos seus colaboradores perceberam uma melhora de 77% no quadro de cuidados corporativos.

Como funciona a terapia online?

A teleterapia consiste em serviços de terapia prestados via internet e outras tecnologias, como videoconferência, chamadas telefônicas e até mensagens de texto.



Na Telavita, o paciente passa por uma avaliação on-line e, depois disso, escolhe um psicólogo disponível e agenda as sessões. A healthtech tem convênio com vários planos de saúde.

Pesquisas demonstram a eficácia do método



Estudo comprova que as sessões de terapia on-line são tão eficazes quanto as presenciais (foto: Tumisu/Pixabay)



Uma pesquisa com mais de 1.200 adultos americanos do YouGov for Forbes Health descobriu que 63% das pessoas que tentaram a terapia on-line acharam-na eficaz.

Outro estudo, publicado no Journal of Affective Disorders, comparou um grupo de pessoas que receberam tratamento on-line para depressão com um grupo que recebeu tratamento presencial. O resultado foi que as sessões on-line eram tão eficazes quanto as presenciais, mas os participantes do grupo de tratamento on-line apresentaram menos sintomas três meses após a conclusão, enquanto os sintomas do grupo presencial pioravam.

“Por meio do acompanhamento on-line, conseguimos aliar alguns fatores que são importantes para o sucesso do tratamento. O fato de o paciente estar em um local seguro, familiar e de aconchego é um deles. Assim, ele se sente mais confortável para falar sobre suas aflições”, destaca Milene Rosenthal.