Menino com coelho Freepik

Durante as férias escolares do mês de julho, é comum as crianças ficarem mais tempo em casa com a família e com os pets. E esse convívio é muito importante para as crianças criarem memórias afetivas com o animal durante a vida. Segundo a médica veterinária Danielle Silveira, do Hospital Veterinário Veros, são inúmeros os benefícios do convívio dos pequenos com os animais. Entre eles, se destacam o fortalecimento do sistema imunológico, o estímulo ao cérebro e a redução da ansiedade infantil.





De acordo com Danielle, todos os animais de estimação podem estimular as crianças, já que cuidar de outro ser vivo desenvolve o senso de responsabilidade ainda na infância. Os cachorros normalmente são mais energéticos e os gatos mais independentes, porém muito brincalhões. Já os roedores são animais menores, que podem ensinar sobre cuidado e delicadeza, enquanto os peixes podem criar consciência ambiental e estimular a criatividade "O convívio com um pet pode diminuir o risco de asma , aperfeiçoar habilidades motoras, diminuir o risco de ansiedade infantil, e estimular a atividade física. Alguns estudos falam que, desde o desenvolvimento na barriga da mãe, o sistema imunológico da criança já pode se desenvolver mais forte. A idade vai determinar apenas o quanto de interação ela vai ter com esse animal. Além disso, os animais também são terapêuticos, tanto que muitos já fazem trabalho com crianças com autismo : o contato estimula a produção de hormônios, como endorfina e adrenalina, que ajudam na melhora de diversos quadros", afirma a médica.Para obter os benefícios que os animais podem oferecer às crianças, os responsáveis devem cuidar bem do pet e garantir que sua saúde também esteja em dia. Por isso, a médica alerta para a importância da vacinação, vermifugação, banhos regulares e antipulgas e carrapatos."Além dos cuidados básicos, é preciso ensinar a criança a respeitar o limite e tempo do pet, como momentos de alimentação e sono. A educação básica para os cachorros também é importante. Comandos como 'sentar', 'ficar' e 'vem' evitam acidentes por excesso de energia ou ansiedade do animal", aponta.