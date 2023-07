683

Thammy Miranda: o transplante capilar é uma solução cada vez mais popular para pessoas que desejam recuperar a densidade capilar e combater a calvície. Arquivo Pessoal



Thammy Miranda, conhecido como vereador em São Paulo e por sua trajetória artística e familiar, compartilhou com seus seguidores o resultado de um transplante capilar que fez em novembro do ano anterior. Com oito meses depois do procedimento, o político e influenciador digital demonstra satisfação com os resultados alcançados, afirmando que nem mesmo ele tinha conhecimento de quão acentuada era sua queda de cabelo.

O que é o transplante capilar?

A pessoa se olha no espelho e percebe as mudanças no cabelo, a queda excessiva, as áreas com pouca densidade capilar. Sentimentos de frustração e desânimo começam a tomar conta, afinal, os cabelos são uma parte importante da identidade e autoestima. Porém, hoje em dia, a tecnologia médica oferece uma solução avançada e eficaz para combater a queda de cabelo e recuperar a beleza dos fios : o transplante capilar.



Hevelyn Mendes, médica dermatologista, alerta que agendar uma consulta com um especialista para avaliação do seu caso e discussão das opções para o procedimento é fundamental Arquivo Pessoal Hevelyn Mendes, médica dermatologista especialista em tricologia e transplante capilar, compartilha informações importantes sobre o transplante capilar que tem revolucionado a vida de muitas pessoas, proporcionando resultados naturais e duradouros: "O transplante capilar é uma técnica cirúrgica na qual os folículos capilares saudáveis são retirados de uma área doadora e transplantados para áreas com queda de cabelo. Esse procedimento permite que os folículos capilares continuem a crescer em sua nova localização, proporcionando resultados permanentes e naturais".

Técnica FUT e técnica FUE: o avanço da modernidade

Atualmente, duas técnicas principais são utilizadas nos transplantes capilares: a técnica FUT (Follicular Unit Transplantation) e a técnica FUE (Follicular Unit Extraction).

Hevelyn Mendes explica que na técnica FUT, uma faixa de couro cabeludo é removida da área doadora e os folículos são separados individualmente para o transplante. Essa abordagem tem a vantagem de permitir uma maior quantidade de enxertos, mas pode deixar uma pequena cicatriz linear.





Já na técnica FUE, a médica conta que os folículos capilares são extraídos um a um, sem necessidade de incisões lineares. Isso possibilita um tempo de recuperação mais rápido e uma aparência estética mais atraente, sem cicatrizes visíveis. A FUE é a mais procurada por ser considerada mais moderna e oferecer resultados naturais e imperceptíveis.

Benefícios do transplante capilar

Resultados permanentes: os folículos transplantados retêm sua capacidade de crescimento, proporcionando resultados duradouros.

os folículos transplantados retêm sua capacidade de crescimento, proporcionando resultados duradouros. Naturalidade: com a escolha adequada da técnica e um planejamento estético, os resultados são indistinguíveis do cabelo original.

com a escolha adequada da técnica e um planejamento estético, os resultados são indistinguíveis do cabelo original. Recuperação gradual: depois do procedimento, o cabelo transplantado pode cair temporariamente, mas volta a crescer gradualmente e de forma natural.

depois do procedimento, o cabelo transplantado pode cair temporariamente, mas volta a crescer gradualmente e de forma natural. Adequado para homens e mulheres: o transplante capilar é uma solução eficaz tanto para homens quanto para mulheres que sofrem com a queda de cabelo.

O segredo para um transplante capilar satisfatório

Para alcançar um transplante capilar satisfatório com resultados excelentes, é essencial seguir alguns passos fundamentais, conforme Hevelyn Mendes:

Consulta com um especialista: agendar uma consulta com um médico dermatologista especializado em transplante capilar para uma avaliação detalhada do seu caso e discussão das melhores opções para o procedimento. Escolha da técnica: com o auxílio do especialista, escolha a técnica mais adequada para o seu caso, levando em conta suas necessidades, preferências e expectativas. Planejamento estético: o cirurgião deve fazer um planejamento estético cuidadoso para distribuir os folículos capilares e desenhar a nova linha capilar, garantindo um resultado natural e harmônico. Cuidados pós-operatórios: siga rigorosamente as orientações pós-operatórias para uma recuperação tranquila e favorecer o crescimento adequado dos cabelos transplantados.