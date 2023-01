Fogões a gás são perigosos? Pesquisa liga o equipamento à asma infantil

(foto: Freepik/benzoix)

A discussão sobre os riscos do fogão a gás está surgindo nos Estados Unidos após um estudo apontar que cerca de 12,7% dos casos de asma infantil estão relacionados ao uso do equipamento por causa da liberação de dióxido de nitrogênio. A Comissão de Segurança de Produtos de Consumo dos EUA anunciou que analisaria os perigos desses fogões.Outra pesquisa publicada no periódico ACS Publications mostrou que 76% das emissões de metano ocorrem quando os fogões não estão em uso, o que significa que eles poluem o ar doméstico mesmo quando estão desligados.Além dos riscos imediatos à saúde representados por essas emissões, os autores do estudo também calcularam que o impacto climático anual de todos os fogões a gás que liberam metano nos EUA é igual ao das emissões de dióxido de carbono de meio milhão de carros.Segundo o portal IFlScience, uma das alternativas para inibir os impactos negativos do fogão é deixar a janela aberta enquanto cozinha. Outro recurso é a obtenção de exaustor ou coifa para ajudar a tirar parte da poluição da casa.O estudo Population Attributable Fraction of Gas Stoves and Childhood Asthma in the United States (Fração populacional atribuível de fogões a gás e asma infantil nos Estados Unidos, em tradução livre) foi publicado no periódico International Journal of Environmental Research and Public Health.