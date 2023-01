Como cuidar da pele na volta das férias

(foto: Freepik)

"O hábito do skin care acaba sendo deixado de lado por muita gente" - Lucas Miranda, dermatologista membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (foto: Fabricio Halchuk/Divulgação)

As férias são aguardadas por todos, mas os sinais deixados no corpo depois do período podem não ser tão benquistos assim. A falta de rotina acaba afastando as pessoas dos cuidados com a saúde de forma geral, e com a pele não é diferente."É comum recebermos no consultório pacientes com a pele mais manchada, com acne , mais oleosa ou mais ressecada que o normal. O hábito do skin care acaba sendo deixado de lado por muita gente e, além disso, a alimentação mais desregrada, a falta de exercícios, o abuso da exposição solar e de substâncias como álcool também deixam suas marcas", explica o dermatologista Lucas Miranda, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia.A jornalista Aline Lourenço, de 25 anos, que passou cinco dias no litoral do Rio de Janeiro, em Macaé, conta que voltou com a pele bem mais ressecada que o normal. "Minha pele já tende a ser mais ressecada, então, geralmente uso hidratantes e pomadas para manter a pele hidratada, mas acabou que durante a viagem deixei de usar e tomei muito sol. Acho que com isso minha pele ressecou ainda mais. Chegou a descamar em alguns lugares", conta.Mas não é só o ressecamento que pode ocorrer, conforme explica Lucas Miranda. "Sem os cuidados diários, a tendência é que a situação que acomete cada tipo de pele se agrave. Por exemplo, quem tem a pele mais seca, intensifica o ressecamento. Quem tem tendência a acne e a pele mais oleosa, vai ficar com a pele ainda mais oleosa. Os poros também ficam mais aparentes e, com a exposição aumentada ao sol, ocorre também o agravamento ou aparecimento das manchas", diz.Segundo o dermatologista, o ideal é que o skin care seja mantido, independente da época. "Se você já tem o hábito de uma rotina de skin care, não interrompa durante as férias. É possível adequar a cada momento, sempre conversando com seu dermatologista. Se você vai para algum lugar com muita incidência solar e faz uso de algum ácido, por exemplo, talvez ele recomende suspender o uso durante as férias, mas outros cuidados devem ser mantidos."Por outro lado, se relaxou e acabou deixando de fazer, a recomendação é voltar com a rotina de cuidados assim que possível, mas a consulta com o dermatologista também é importante. "O skin care pode ser retomado no retorno das férias normalmente, mas se houve alguma alteração considerável de oleosidade, textura ou manchas na pele, vale a pena consultar seu dermatologista para checar se algo pode ser ajustado nesse rotina para auxiliar numa recuperação mais rápida, ou se será necessário algum tipo de tratamento", aponta.No caso do surgimento ou agravamento de manchas, resolver pode ser muito mais demorado e complexo que um ajuste no skin care, mas, como explica Lucas Miranda, já existem tecnologias capazes de acelerar o processo. "Na consulta, o dermatologista vai avaliar qual o tipo de mancha e recomendar o tratamento adequado. Hoje, contamos, por exemplo, com o laser Fotona Starwalker®, que foi premiado como a tecnologia estética mais inovadora do mundo. Ele funciona com um pulso de luz específico que quebra os pigmentos da pele em partículas menores. Isso torna sua eliminação mais fácil e, assim, mesmo manchas maiores podem ser tratadas com resultados positivos."Uma das recomendações desse tipo de tratamento, segundo o dermatologista, são pessoas que sofrem de melasma . "Quem sofre de melasma costuma ter uma piora considerável das manchas nessa época do ano, principalmente após viagens à praia ou locais com muita incidência solar, pois as manchas são extremamentes sensíveis ao sol e ao calor", esclarece. Segundo Lucas, a tecnologia promove também a melhora da textura da pele e pode ser associada à aplicação tópica de medicamentos, possibilitando a entrega de ativos clareadores e anti-inflamatórios. Normalmente são realizadas de quatro a seis sessões, uma vez por mês.Os tratamentos existem para ajudar, mas a melhor forma de combater as manchas ainda é a prevenção, reforça Lucas Miranda. "Nessa época do ano, não deixe de usar muito protetor solar, reaplicar sempre, a cada três horas, ou mesmo antes, caso haja contato com a água ou suor excessivo. Use chapéus, sombrinhas, roupas com fator de proteção. E não deixe de lado sua rotina de cuidados com a pele e a hidratação, não só com protetor solar, mas bebendo muita água. A saúde da sua pele e do seu corpo agradecem".