Buscas por cuidados com pets aumentam durante a estação

Saúde dos pets requer atenção especial nesta estação (foto: Freepik)

Nos últimos dias, as buscas pela palavra 'inverno' tiveram um acréscimo de mais de 40%, conforme dados do Google Trends, um indicativo de que a estação mais fria do ano aproxima-se. Simultaneamente, perguntas como 'cachorros sentem frio?' e 'gatos sentem frio?' também se tornaram mais frequentes. A verdade é que os animais de estimação , assim como os humanos, podem ser afetados pela variação de temperatura e umidade do ar, necessitando de cuidados especiais durante o inverno.