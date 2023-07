683

Estrela da NBA Nikola Jokic Oliver Bunic / AFP

Nikola Jokic, estrela do campeão da NBA Denver Nuggets, é um dos principais atletas do basquete americano. Com uma habilidade singular, é provavelmente o pivô mais completo da competição. Porém, nem sempre foi assim. Quando chegou aos Estados Unidos, o astro sérvio estava com 133 quilos, e um dos motivos foi o alto consumo de refrigerantes.





Jokic revelou, em entrevista exclusiva à ESPN em 2017, que consumia três litros de refrigerante por dia. Isso foi prejudicial para o corpo do atleta. De acordo com a nutricionista Paula Domingues, refrigerante é uma bebida carbonatada que geralmente contém açúcar, adoçantes artificiais, corantes e aditivos. Portanto, o consumo excessivo pode ter vários efeitos negativos no corpo, como obesidade diabetes e problemas gastrointestinais."O consumo excessivo de refrigerantes provoca efeitos diversos nos corpos de atletas. Por terem uma grande quantidade de calorias provenientes do açúcar, o consumo regular pode levar à obesidade, à diabetes e à problemas gastrointestinais. Isso acontece, pois as calorias líquidas não proporcionam a mesma sensação de saciedade que os alimentos sólidos", explica.Ainda de acordo com a nutricionista, atletas profissionais devem evitar o alto consumo de refrigerantes por várias razões. Eles são calóricos, mas têm pouco ou nenhum valor nutricional. Eles fornecem calorias vazias, ou seja, calorias sem os nutrientes essenciais de que o corpo precisa para se manter saudável e funcionar adequadamente."Além de possuírem baixo valor nutricional, os refrigerantes são diuréticos, o que significa que podem aumentar a produção de urina e, potencialmente, levar à desidratação. A desidratação é especialmente prejudicial para os atletas, pois pode afetar negativamente o desempenho físico e a recuperação após o exercício", aponta.