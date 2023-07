683

Mulher fazendo agachamento

Não é novidade que o exercício físico, seja qual for, traz benefícios para a saúde, e aqueles feitos com o peso corporal têm se destacado com muitas vantagens. Mais do que proporcionar um treino completo, ajudam aquelas pessoas que vivem dando desculpas sobre a falta de tempo, espaço ou dinheiro. São projetados para replicar movimentos naturais do corpo humano, como agachar, levantar, empurrar, puxar e girar e envolvem múltiplas articulações e músculos, ao invés de trabalhar grupos musculares de forma isolada.





O médico ortopedista especializado em coluna vertebral, Daniel Oliveira reforça que esses exercícios, conhecidos como funcionais, podem ser praticados em qualquer lugar e momento do dia Jair Amaral/EM/D.A Press

É o caso da assessora de imprensa, Clarice Ribeiro, de 19 anos, que começou a fazer exercícios com o próprio corpo com 15 anos, quando sua prima e o namorado dela a levaram para um circuito de funcional em uma pracinha. "A partir daí, duas vezes por semana, eu participava das aulas e, nos dias que eu não ia até o local, praticava os exercícios em casa."Ela conta que os exercícios tinham, em média, a duração de uma hora e meia e que, quando começou realizá-los, percebeu que tinha muito mais disposição e saúde para fazer as atividades do dia a dia, além de ter notado mudança significativa no aspecto físico, melhorando, consequentemente, a autoestima "Tive uma melhora em termos de resistência, perdi medidas e, principalmente, ganhei força muscular", diz. Apesar de ser feito com o peso do próprio corpo, se bem realizado, o exercício cumpre um excelente papel. Clarice relata que, no circuito, muitas das pessoas que praticavam a atividade com ela, faziam por recomendação médica e por já terem diagnóstico relacionados a patologias mais sérias no joelho e coluna, por exemplo.De acordo com o médico ortopedista especializado em coluna vertebral, Daniel Oliveira, esses exercícios, conhecidos como funcionais, podem ser praticados em qualquer lugar e momento do dia, tornando-se mais convenientes e fáceis de serem executados."Além disso, como o que é usado é o peso corporal, não há necessidade de comprar equipamentos ou acessórios caros e nem de investir em academias. O ideal é fazer uso de roupas e tênis próprios para a prática de atividades físicas, além de alguns adereços simples, como uma cadeira, banco ou balcão, que são úteis para realizar alguns movimentos."Segundo o médico, pesquisas como as publicadas na revista Physiology and Behavior mostram que o exercício de peso corporal ajuda a construir músculos, independentemente de cargas externas e que, ao realizá-lo, é possível observar ganhos relacionados à flexibilidade, capacidade aeróbica, resistência muscular, principalmente do core e também aumento na potência dos membros inferiores.Em um outro estudo menor, feito com pessoas ativas na faixa dos 60 anos, pesquisadores japoneses constataram que um treino composto por oito exercícios simples para os membros inferiores conseguiu aumentar a força e potência muscular dos participantes em cerca de 15% após dez meses."Isso não quer dizer que não devamos seguir o recomendável pelas diretrizes sobre atividades físicas da OMS. Pelo contrário. O ideal é que a população siga não só a quantidade como também as modalidades propostas por faixa etária. Mas é importante entender que mesmo em pequenas quantidades, os exercícios de peso corporal podem trazer resultados significativos de aumento de força e de potência muscular."Muitas pessoas acreditam não ser possível ajustar a intensidade dos exercícios de peso corporal, mas existem maneiras de modificar os movimentos para aumentar ou diminuir a resistência, seja mudando a posição do corpo, o ritmo de execução ou ainda alterando as repetições.O médico ressalta sobre como o exercício com o peso do próprio corpo é importante também para a saúde da região das costas. "Muitos desses exercícios envolvem o trabalho do core, que incluem os músculos abdominais, lombares e pélvicos. Eles são essenciais para fornecer estabilidade e suporte à coluna vertebral."Eles exigem o uso dos músculos estabilizadores da coluna, fazendo com que ela permaneça alinhada e estável durante os movimentos. "Isso reduz o risco de desalinhamentos ou movimentos excessivos que possam causar dores ou lesões, faz com que aconteça um aumento da resistência muscular ao longo do tempo, além de melhorar a postura, a flexibilidade e a mobilidade. Conseguir controlar a intensidade e o impacto dos movimentos, algo muito importante para quem possui problemas nas articulações, minimiza ainda o risco de agravamento de condições existentes", aponta.