Estudo revela melhoria da saúde mental ao parar de fumar

Cientistas afirmaram que a relação entre interromper o tabagismo e a melhoria da saúde mental foi maior entre aqueles com histórico de doença mental (foto: Grav/Unsplash)





Um estudo recentemente divulgado na renomada revista JAMA Network Open, da Associação Médica Americana, traz importantes descobertas no campo da saúde mental. Ele indica que abandonar o hábito de fumar pode resultar em melhorias significativas para a saúde mental, dando destaque para casos de ansiedade e depressão.





O estudo se desenrolou em 140 centros espalhados por 16 países, entre os anos de 2011 e 2015, contando com a participação de 4.260 pessoas. Os pesquisadores fizeram uma comparação entre as mudanças nos resultados de saúde mental, do início ao fim do estudo, entre aqueles que pararam de fumar e aqueles que mantiveram o vício.

Depressão e ansiedade

Os participantes que conseguiram se abster do tabaco por 15 semanas foram considerados abstinentes. Foi justamente entre os integrantes desse grupo, que tiveram diagnóstico prévio de ansiedade e depressão , que os pesquisadores notaram uma melhoria nos relatos.

Os cientistas afirmaram que a relação entre interromper o tabagismo e a melhoria da saúde mental foi maior entre aqueles com histórico de doença mental. De acordo com os autores, os achados têm implicações relevantes para a saúde pública, dada a alta prevalência de fumantes entre indivíduos com transtornos de saúde mental.





Neste ano, a campanha do Dia Mundial sem Tabaco, promovida pela Organização Mundial da Saúde (OMS), vem com o tema: 'Precisamos de alimentos, não de tabaco'. A campanha visa conscientizar sobre a produção de culturas alternativas e oportunidades de marketing para produtores de tabaco, incentivando-os a cultivar alimentos sustentáveis e nutritivos.

Tabaco e a insegurança alimentar