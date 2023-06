Benefícios da soneca diária para a saúde cerebral, segundo pesquisadores

683

Pesquisa aborda benefícios do sono (foto: Freepik)

Tirar uma soneca diária pode fazer maravilhas para a saúde do nosso cérebro, sugere uma recente pesquisa da Universidade College London, no Reino Unido. Segundo o estudo, aqueles que têm o hábito de cochilar possuem cérebros 15 centímetros cúbicos maiores, ou seja, o equivalente a um envelhecimento cerebral retardado de três a seis anos. No entanto, os pesquisadores aconselham que o período de cochilo não ultrapasse 30 minutos diários.









Cochilar é crucial durante a infância, mas torna-se menos frequente à medida que envelhecemos, ganhando novamente popularidade após a aposentadoria. Aproximadamente um quarto das pessoas com mais de 65 anos relatam tirar sonecas durante o dia. Garfield sugere que começar a dormir por alguns minutos durante o dia é uma prática 'muito fácil' de adotar, em comparação com outras medidas de saúde, como perder peso e exercitar-se, que são 'difíceis para muitas pessoas'.









O cérebro diminui naturalmente com a idade. Agora, os pesquisadores estão interessados em entender se os cochilos podem ajudar a prevenir doenças como Alzheimer . Ainda são necessárias mais pesquisas para abordar essa questão. A saúde cerebral geral é crucial para nos proteger contra a demência, uma condição caracterizada por falhas de memória e raciocínio, e que está associada ao sono perturbado. Acredita-se que a má qualidade do sono noturno possa danificar o cérebro ao longo do tempo, causando inflamação e afetando as conexões entre as células nervosas.





Ao estudar os cochilos, os pesquisadores enfrentam um desafio: embora as sonecas possam melhorar a saúde, o contrário também pode ser verdade. Ou seja, a falta de cuidados com a saúde pode fazer com que uma pessoa fique tão cansada que precise descansar por mais tempo. Por isso, a equipe recorreu a uma técnica diferente para comprovar os benefícios do cochilo. Eles utilizaram um grande experimento natural baseado no DNA, o código genético com o qual nascemos. Estudos anteriores identificaram 97 segmentos do genoma que nos tornam mais propensos a dormir ou a passar o dia acordados.





A equipe analisou dados de 35 mil pessoas entre 40 e 69 anos, que participaram do projeto UK Biobank, e comparou a genética dos 'cochiladores' e dos 'acordados'. Os resultados, publicados na revista Sleep Health, mostraram uma diferença de 15 centímetros cúbicos no tamanho do cérebro entre os grupos, equivalente a uma variação de 2,6 a 6,5 anos de envelhecimento. A média do volume total de massa cinzenta foi de cerca de 1,4 mil centímetros cúbicos no estudo.



