Pesquisadores descobrem mecanismo protetor contra doença de Parkinson

683

Estudo está senso desenvolvido por pesquisadores de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo (ICB-USP) (foto: Freepik)

Pesquisadores do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo (ICB-USP) descobriram um possível escudo contra a doença de Pesquisadores do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo (ICB-USP) descobriram um possível escudo contra a doença de Parkinson . O estudo mostra que a micróglia, uma célula imunológica do sistema nervoso que faz parte da glia - uma variedade de células que auxiliam os neurônios - pode restringir a perda de habilidades motoras e a morte das células do cérebro.









Carolina Parga, doutoranda e principal autora de um artigo publicado no Journal of Neuroimmunology, sugere que esses resultados apontam um possível alvo para o tratamento da doença no futuro, se descobertos mecanismos para ativar a micróglia de forma benéfica. Parte da pesquisa foi realizada na Universidade da Califórnia, onde Parga realizou um intercâmbio durante seu doutorado com uma bolsa da Fapesp. A descoberta vai contra o que os pesquisadores do ICB e outros estudiosos acreditavam sobre essas células. Até então, se acreditava que o bloqueio dessas células aliviava os sintomas da doença de Parkinson.









LEIA MAIS: Nova droga contra Alzheimer é capaz de retardar em 1/3 avanço da doença Luiz Roberto Giorgetti de Britto, coordenador do estudo pelo Laboratório de Neurobiologia Celular do ICB, detalha que a explicação mais provável para essa diferença nos resultados é a ação dos dois fenótipos da micróglia, algo já identificado anteriormente na literatura científica. 'Isso ressalta a importância de desenvolvermos formas de diagnósticos mais assertivas para as doenças neurodegenerativas', complementa. No estudo também foram identificados dois genes que podem estar relacionados à doença de Parkinson.





Esses genes apresentavam menor expressão apenas nos grupos em que as micróglias foram eliminadas. 'Isso ajuda a explicar como a sua ausência resulta na perda de neurônios, o que causa a diminuição de dopamina', aponta Parga. Esse conhecimento é especialmente promissor para a pequena parcela de casos de Parkinson e Alzheimer que tem causas genéticas, um total de 5% a 7% dos diagnósticos.