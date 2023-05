Literatura: experiências de vida sob um olhar filosófico

A poetisa Lúcia Helena Galvão escreve versos que ajudam a elevar a consciência de leitores para enfrentar os obstáculos da vida (foto: Literare Books/Divulgação)





A linguagem acessível e as rimas contam com a métrica, musicalidade e sutileza presentes nas poesias de Lúcia Helena Galvão, que buscam inspirar o leitor a superar barreiras e conquistar seus sonhos. Os poemas apresentam um misto de alegria e melancolia, capturando a complexidade da vida e estimulando o pensamento crítico sobre a existência com base nas experiências e pensamentos do dia a dia.





Professora de filosofia há 33 anos, Lúcia também é roteirista de peças de teatro e escritora. Suas poesias já foram transformadas em letras de músicas interpretadas por artistas como Zizi Possi, Flávia Wenceslau e pelo conjunto “Música do Interior”.





A autora tem um intuito maior por trás do lançamento de "Instantes de um tempo interior". Por meio de um conjunto de poemas fortemente marcados por sua experiência como filósofa, ela busca gerar momentos de reflexão que possam impactar a vida do leitor por meio de suas palavras.





Com uma edição cuidadosa e uma bela capa, a obra promete encantar os amantes da poesia e da filosofia, além de inspirar a elevação de consciência e o desenvolvimento do pensamento crítico de quem o lê.





* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie





(foto: Reprodução ) Instantes de um tempo interior



• Autora: Lúcia Helena Galvão

• Editora: Literare Books International

• Páginas: 272

• Preço: R$ 69,90

• Onde encontrar: Amazon e Literare Books

