Por que a 'moda do bocão' está em alta entre as famosas?

O preenchimento labial é feito com base em um estudo detalhado da face (foto: Freepik)



Por que o preenchimento labial é um procedimento que vem ganhando cada vez mais destaque no mercado da estética? Além de auxiliar na autoestima, ele também é seguro e traz resultados eficientes. Sejam atrizes da televisão e do cinema, cantoras ou apresentadoras, muitas delas recorrem à técnica para dar volume à região e corrigir o formato da boca. Anitta, Kelly Key, Luísa Sonza, Joelma, MC Mirella e Flávia Pavanelli, por exemplo, aumentaram o tamanho dos lábios para ficar harmônico com o rosto e melhorar a aparência.





"O preenchimento labial consiste no uso do ácido hialurônico, uma substância que é aplicada nos lábios com o auxílio de uma agulha ou microcânulas. O procedimento é feito em consultório. É importante tirar todas as dúvidas e relatar qualquer informação relacionada à alguma doença ou condição de saúde", explica a biomédica esteta Alini Rios.

A especialista aponta os benefícios da técnica: "Ela melhora o contorno labial, realça o filtro labial para causar um aspecto mais jovem, aumenta a hidratação labial e previne o envelhecimento labial". Segundo Alini Rios, quando o preenchimento labial é feito com base em um estudo detalhado da face, costuma obter um resultado natural, sem exageros, apenas promovendo a harmonia facial. "Por esta razão, é importante buscar por profissionais experientes e que propiciem procedimentos personalizados a cada paciente", afirma.